09 марта 2017 года

Транспортникам предложат российские проекты

Программа инвестквот не предусматривает строительства транспортных рефрижераторов, однако, по словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, федеральное агентство совместно с Минпромторгом разрабатывают проекты таких судов.

По расчетам Росрыболовства, за счет инвестиционных квот за следующие пять лет возможно обновление 40-50% мощностей рыбопромыслового флота, заявил в интервью «Вести ФМ» руководитель ведомства Илья Шестаков. Он отметил, что эта форма поддержки не распространяется на транспортные рефрижераторы, для которых предусмотрена другая программа.

«Сейчас мы совместно с Минпромторгом разрабатываем проекты транспортных рефрижераторных судов. В дальнейшем мы планируем, что туда тоже пойдут инвестиции, уже есть заявки на участие», – рассказал Илья Шестаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Росрыболовстве полагают, что в настоящее время в России есть три-четыре верфи, которые способы справиться с заказами на строительство судов рыбопромыслового флота. В целом потребность рыбной отрасли в новой технике глава федерального агентства оценил приблизительно в 100-150 крупно- и среднетоннажных судов.

Fishnews