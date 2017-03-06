Рыбный рынок Италии встряхнула забастовка

06 марта 2017 года
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Чукотского автономного округа Роман Копин обсудили вопросы подготовки к лососевой путине и программу обновления рыбопромышленных мощностей региона.
02 марта 2017 года
По данным Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея, в прошлом году объемы импорта водных биоресурсов в страну сократились на 2,4% - до 5,37 млн тонн. Поставки в денежном выражении выросли на 5,2% – до 4,79 млрд долларов.
Республика Вьетнам намерена превратить дельту реки Меконг в мировой центр производства креветки. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук поручил увеличить экспорт этого деликатеса до 10 млрд долларов к 2025 г.
27 февраля 2017 года
Ежегодное рыбацкое соревнование «Сахалинский лед» прошло на реке Найба 24 февраля. Несмотря на сильный снегопад и ветер, праздник удался: участники порадовали позитивом и азартом, а навага – необычно большими уловами.
22 февраля 2017 года
Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ о регулировании промысла углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2017 г. Сроки добычи отличаются от тех, что были установлены в прошлом году.
16 февраля 2017 года
За 2016 г. таможенники Дальнего Востока возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов, общий объем таких товаров составил 1,7 тыс. тонн – в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще 1,9 тыс. тонн морских деликатесов перемещалось с нарушением Уголовного кодекса РФ.
09 марта 2017 года
Правительство РФ утвердило правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контролировать процесс должны Росприроднадзор и его территориальные органы.
Осенью специалисты ТИНРО-Центра обнаружили промысловое скопление мойвы в южной части Татарского пролива. По мнению ученых, в этом году можно освоить около 5 тыс. тонн севернее мыса Золотой.
Программа инвестквот не предусматривает строительства транспортных рефрижераторов, однако, по словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, федеральное агентство совместно с Минпромторгом разрабатывают проекты таких судов.
Разделы государственных программ, касающиеся опережающего развития Дальнего Востока, будут представлены на ВЭФ-2017, заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.
В рамках плана по повышению эффективности морских терминалов на Крымском полуострове предлагается реализовать ряд инвестпроектов. В частности, планируется построить рыбоприемные пункты в Керчи и рыбный терминал в Севастополе.
В приказ ФСБ и Росрыболовства, регулирующий прохождение отечественными судами контрольных пунктов (точек), предполагается внести изменения. Продолжается работа и над механизмом распределения инвестиционных квот.
В Находке осужден еще один член экипажа северокорейского судна «Смарт Дае Янг 10». В октябре 2016 г. браконьеры из КНДР в момент задержания устроили стычку с российскими пограничниками.
При пополнении запасов ставриды в южной части Тихого океана на среднемноголетнем уровне или выше допустимую величину изъятия в будущем году можно экспертно оценить в 550 тыс. тонн, считают в АтлантНИРО.
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особый порядок выдачи виз иностранным гражданам, которые приезжают в регионы со свободным портом. Власти надеются, что это поможет улучшить инвестиционный климат.
07 марта 2017 года
Россия делает первые шаги в организации аукционных и биржевых торгов уловами и продукцией из водных биоресурсов. Как отмечают специалисты, для того, чтобы понять, как повысить эффективность публичных торгов для бизнеса, необходимо ответить на главные вопросы:кому и зачем нужен именно такой формат.