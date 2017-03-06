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Рыбный рынок Италии встряхнула забастовка

Забастовка итальянских рыбаков, проходившая с 28 февраля по 5 марта, привела к резкому росту цен на продукцию морского промысла в стране. Причиной протеста стало значительное повышение штрафов за выбросы прилова.

В море не вышло более 70% рыбацкого флота Италии, пишет Undercurrent News. По данным британского портала, забастовка началась из-за увеличения штрафов за выбрасывание в море мелкой рыбы – они повысились с 2 – 4 тыс. евро до 4 – 12 тыс. евро. Соответствующий правовой акт был принят в декабре прошлого года, он приводит законодательство страны в соответствие с общеевропейскими мерами по защите морских биоресурсов.

Напомним, Общая политика ЕС в области рыболовства предусматривает в том числе искоренение практики выбрасывания приловов за борт. Как ранее писал Fishnews, в нынешнем году под новые правила попало еще больше промыслов в Атлантическом океане. Также запрет на выброс впервые распространился на рыбу в Средиземном и Черном морях.

Забастовка привела дефициту на рынке и росту цен на кефаль, треску, креветку и анчоуса. К примеру, розничная стоимость килограмма кефали с 8 – 9 евро увеличилась до 20 евро, отмечает Undercurrent News.

Рыбаки возобновили промысел после обещания властей пересмотреть размер штрафа. Ожидается, что уровень цен вновь стабилизируется с поступлением свежей продукции на рынки.

Италия импортирует около 72% потребляемой рыбы. Ежегодно в водах страны добывается около 180 тыс. тонн биоресурсов, промысловый флот республики состоит из 13 тыс. судов. По данным Undercurrent News, за последние 30 лет их число уменьшилось на 35%, что привело к сокращению около 18 тыс. рабочих мест.

Fishnews

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