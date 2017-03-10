10 марта 2017 года

28 тонн рыбы не доехали до Китая

Два уголовных дела возбуждены в отношении гендиректора биробиджанской фирмы. По данным таможни, он пытался незаконно вывезти в КНР более 28 тонн пресноводной рыбы рыночной стоимостью свыше 3,5 млн рублей.

Две декларации на экспорт мороженых непотрошеных карася, верхогляда, ленка, сига, сазана, касатки-плети, щуки, коня и судака компания подала в Биробиджанскую таможню в середине января. После этого две фуры с рыбой прибыли в пункт пропуска Покровка Бикинского таможенного поста Хабаровской таможни.

Однако досмотр выявил, что практически по всем позициям реальный вес продукции превышает заявленный. Кроме того, отправитель указал не все виды вывозимой рыбы. В частности, нелегально в Китай собирались вывезти монгольского краснопера, тайменя, кету, жереха и черного амурского леща (он внесен в Красную книгу России), сообщили Fishnews в пресс-службе Хабаровской таможни.

В отношении генерального директора фирмы возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов).

Fishnews