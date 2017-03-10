10 марта 2017 года

Инвесторы видят перспективы в рыбозаводах Камчатки

На Камчатке в 2016 г. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования превысил 30 млрд рублей - на 7 млрд рублей больше, чем годом ранее. Существенные средства, в частности, направили на развитие рыбоперерабатывающих производств.

О вложениях в экономику региона по итогам заседания краевого инвестиционного совета заявила заместитель председателя правительства Камчатки Марина Суббота. По ее словам, экономические показатели являются в том числе результатом работы отраслевых групп инвестиционного совета.

«Надо отметить, что работа инвестиционных групп сегодня активизировалась. Какое-то время мы налаживали этот процесс, но сейчас основные группы работают стабильно, они понимают в каком направлении необходимо двигаться. На прошедшем заседании инвестиционного совета были заслушаны отчеты групп о привлеченных в отрасль инвестициях. 2016 год по этим показателям завершился хорошо. Прирост внебюджетных инвестиций составил 7 млрд рублей. Конечно, были замечания к организации работы некоторых отраслевых групп, но в целом результаты положительные», - рассказала Марина Суббота.

Она напомнила, что руководителями отраслевых групп являются профильные министры, а их заместителями – представители камчатского бизнеса. Такая форма работы позволяет власти и предпринимателям совместно решать возникающие вопросы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, в прошлом году наиболее существенные внебюджетные инвестиции были вложены в развитие рыбоперерабатывающих и горнодобывающих производств, сельского хозяйства и туризма.

На заседании также был рассмотрен вопрос о социально-экономической ситуации в регионе. Отдельно зампред отметила изменения, которые произошли в структуре валового регионального продукта в 2015 г. (данный показатель статистики считают значительно позже остальных).

«По ВРП у нас произошел прирост на 1,9%, это при том, что в целом по стране был спад. И, что самое важное, на Камчатке изменилась структура валового регионального продукта. Если раньше основную долю в нем занимали государственное управление и обеспечение военной безопасности, то сегодня на первое место вышла рыбная отрасль. То есть в лидирующих позициях у нас производственный сектор», - подчеркнула Марина Суббота.

Следующее заседание инвестиционного совета состоится в апреле. Планируется, что на нем будут рассмотрены вопросы о ходе реализации краевой инвестиционной стратегии до 2020 г. и результаты реализации инвестпроектов в прошлом году.

Fishnews