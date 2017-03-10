10 марта 2017 года

РСПП предлагает изменения в налоговую систему

В Государственной Думе началось обсуждение налогового регулирования с представителями крупнейших бизнес-объединений. 9 марта председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров встретился с группой членов правления РСПП.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал, что РСПП подготовил серьезные экспертные наработки для настройки налоговой системы. Среди них – методика оценки налоговой нагрузки, а также предложения по регулированию КГН (консолидированной группы налогоплательщиков) и по введению моратория на повышение неналоговых платежей.

Андрей Макаров предложил сформировать три рабочие группы, которые детально и профессионально займутся предложениями по внесению изменений в Налоговый кодекс. «Нам нужна рабочая группа по оценке налоговой нагрузки, рабочая группа по налоговому администрированию и рабочая группа по отдельным вопросам налогообложения», - отметил глава думского комитета.

Как сообщил Fishnews член правления РСПП, председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев, принимавший участие во встрече, «необходимо обязательно учесть в качестве одного из видов неналоговых платежей плату за оформление ветеринарных сопроводительных документов и расходы на внедрение электронной сертификации продукции животного происхождения». Кроме того, по мнению Германа Зверева, необходимо учитывать фактическую налоговую нагрузку в рыбной отрасли и планируемые инвестиции при внесении поправок в Налоговый кодекс.

В ближайшее время в Государственной Думе состоятся встречи с представителями ТПП, «Деловой России» и «Опоры России». В апреле запланирована общая встреча членов Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам с представителями четырех национальных бизнес-объединений.

Fishnews