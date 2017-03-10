10 марта 2017 года

В Якутии для любителей поменяли сроки сетного лова

В правила рыболовства для Восточного-Сибирского бассейна внесли изменения. Это поправки для спортивно-любительского лова в Республике Саха (Якутия), а также для промысла, который осуществляют представители коренных народов и их общины.

20 марта вступят в силу изменения в правила рыболовства для Восточно-Сибирского бассейна. Приказ о внесении поправок – от 20 декабря 2016 г. № 573 – размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения предусмотрены для традиционного рыболовства. По пока еще действующим правилам лица из числа КМНС и их общины, ведущие лов без использования рыбопромысловых судов и не на рыбопромысловых участках, должны представлять в теруправления Росрыболовства сведения о добыче ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. По новым правилам, подача отчетности будет осуществляться ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Также внесены изменения в пункт, который устанавливает периоды, запретные для использования сетных орудий лова при спортивно-любительской рыбалке.

В Анабарском, Оленекском, Булунском, Жиганском, Усть-Янском, Абыйском улусах это время с 25 мая по 25 июня и с 25 сентября по 25 октября.

В Аллаиховском и Нижнеколымском улусах - с 25 сентября по 25 октября.

В Мирнинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Алданском, Амгинском, Ленском, Олекминском, Нерюнгринском, Усть-Майском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Намском, Кобяйском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Момском, Оймяконском, Верхнеколымском улусах и административной территории, подчиненной муниципальному образованию город Якутск, - с 15 мая по 15 июня и с 20 сентября по 20 октября.

В Среднеколымском улусе – с 15 мая по 15 июня (кроме русла реки Колыма) и с 20 сентября по 20 октября.

Fishnews