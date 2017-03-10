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Руководитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Александр ТАРАТЕНКО. Фото пресс-службы СКТУ

Александра Таратенко взяли за РУЗ

В отношении руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Александра Таратенко возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он незаконно принял решение об установке рыбоучетного заграждения в интересах компании-добытчика лосося.

Глава теруправления задержан, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, 22 сентября прошлого года состоялось заседание региональной комиссии по анадромным. Его участники рассмотрели вопрос об установке рыбоучетных заграждений, в том числе на проливе Красноармейском, в целях предотвращения заморных явлений, с правом изъятия лососей ООО «Салмо». Из 15 членов комиссии за установку РУЗа проголосовало только 7 – меньше половины. В таком случае, в соответствии с утвержденным порядком деятельности комиссии, решение считается не принятым.

По версии следствия, Александр Таратенко достоверно знал, что пролив является самостоятельным водным объектом, не обследовался ихтиологами, заморные явления в нем не выявлены и основания для установки РУЗов с правом изъятия отсутствуют, а решение комиссия не приняла. Тем не менее он, «совершая действия, явно выходящие за пределы его полномочий», действуя в интересах компании, умышленно, в нарушение п.п. 31.6 и 31.16 правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, а также рекомендаций по критериям установки и снятия РУЗов, принятых ВНИРО, «трактуя решение комиссии в свою пользу, утвердил протокол заседания Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области № 30 от 22.09.2016 г, на основании которого, в разрешение на вылов рыбы, выданное ООО «Салмо» № НР 652016012540 внесено изменение с возможностью использования при вылове тихоокеанских лососей рыбоучетных заграждений».

Отмечается, что в результате незаконной установки РУЗа компания добыла 100,2 тонны кеты, причинив ущерб водным биоресурсам на сумму свыше 8,7 млн рублей.

Как ранее писал Fishnews, Александр Таратенко был назначен руководителем Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства в начале февраля прошлого года. До этого он возглавлял территориальный орган в качестве врио (с 30 июля 2015 г.). Перед этим Александр Таратенко трудился заместителем руководителя Волго-Каспийского теруправления, а еще раньше - занимал руководящие должности в различных коммерческих структурах, работал помощником губернатора Сахалинской области Ивана Малахова.

Fishnews

НазадМетки: лососьросрыболовствоуголовное дело

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