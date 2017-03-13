13 марта 2017 года

Калининградские рыбаки вышли на корюшку

Предприятия открыли весенний лов корюшки в Куршском заливе. Для участия в промысле заявки подали 42 рыбодобывающие организации. Им разрешено выловить почти 350 тонн.

Промышленную добычу корюшки в новом сезоне будут вести 42 организации силами 94 бригад, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Калининградской области.

По словам руководителя регионального агентства по рыболовству Андрея Михалевича, промысел корюшки традиционно ведется в марте во время нерестовой миграции рыбы. «Этот вид рыбы не квотируется, поэтому отмечается рост интереса к ее промыслу. В 2017 году наблюдается рекордное количество рыболовецких бригад, осуществляющих лов корюшки. В прошлые годы в среднем – 50-70 бригад», – отметил глава ведомства.

По итогам 2016 г. калининградские рыбаки добыли около 472 тонн корюшки. В этом году рекомендованный к вылову объем составляет 349,5 тонны.

На минувшей неделе в регионе также стартовала салачная путина. За разрешением на промысел обратилась 21 рыбодобывающая организация. Лов салаки в Калининградском заливе ведут 34 бригады. Разрешенный к вылову объем составляет 4 тыс. тонн, что на 500 тонн больше, чем в прошлом году, когда квоты на салаку были освоены практически в полном объеме.

Fishnews