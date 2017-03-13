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Для того чтобы рассказать бизнесу, каким образом работать с информационной системой по оформлению ВСД, управление Россельхознадзора по Приморскому краю решило проводить во Владивостоке семинары

Предпринимателей учат оформлять «ветеринарки» на уловы

Новый приказ Минсельхоза предусматривает, каким образом можно оформлять ветеринарные сертификаты на уловы водных биоресурсов до поступления на место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Во Владивостоке управление Россельхознадзора организовало семинары, на которых пошагово рассматривается этот процесс.

Министерство сельского хозяйства приказом от 27 декабря 2016 г. № 589 обновило порядок оформления ветеринарно-сопроводительных документов. Для получения ветсертификации в электронном виде предусмотрено использование федеральной государственной информационной системы (ФГИС). С 1 января 2018 г. оформление ВСД должно полностью перейти в «электронку». А до этого времени электронная ветсертификация может осуществляться по желанию собственника подконтрольных товаров.

Приказ позволяет узнать, какие права доступа могут предоставляться зарегистрированным пользователям ФГИС. Среди них и «сертификация уловов водных биологических ресурсов». Такое право доступа может получить уполномоченное лицо организации, которая занимается добычей, или индивидуальный предприниматель-промысловик. В этом случае появляется возможность оформлять ветеринарно-сопроводительный документ на уловы ВБР до их поступления на переработку и (или) место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. То есть свободный оборот такой продукции запрещен, отмечают специалисты Россельхознадзора.

Для того чтобы рассказать бизнесу, каким образом работать с информационной системой, управление Россельхознадзора по Приморскому краю решило проводить во Владивостоке семинары. Занятия организуются каждый четверг, сообщает корреспондент Fishnews.

Участников собирают у экрана, чтобы поэтапно продемонстрировать, как подать заявку, чтобы получить ветеринарно-сопроводительный документ на поступающую с моря на склад рыбу. В управлении, кстати, полагают, что сама система очень простая и доступная. Доступ осуществляется с сайта Россельхознадзора. При этом можно использовать планшет или смартфон, рассказали чиновники ветеринарного ведомства.

На примере одной из компаний показывают, как действовать шаг за шагом, пока система не выдаст ВСД. Попутно представители компаний могут задавать вопросы и получать разъяснения. Правда, в самом ведомстве признают: система еще дорабатывается, причем замечания бизнеса как раз и могут помочь в этом процессе. Очень важно, чтобы была обратная связь, информация о поднятых вопросах уходит в Москву, рассказал Дмитрий Чащин, ведущий специалист-эксперт отдела пограничного ветеринарного контроля на госгранице РФ и транспорте.

Приказ № 589 вступил в силу совсем недавно. На семинарах можно узнать подробнее об этом документе. Так, специалисты Россельхознадзора обращают внимание на понятие критических и некритических ошибок при оформлении ВСД (об этом речь идет в пункте 20 Порядка). Некритическими считаются ошибки в названии подконтрольного товара, адресах отправки и доставки, наименованиях отправителя и получателя, когда в результате нельзя перепутать продукцию, адрес, название. Если некритическая ошибка допущена пять и более раз, регистрация уполномоченного лица аннулируется на срок до трех месяцев, правда, потом она автоматически возобновится. В случае с двумя и более критическими ошибками регистрацию приостановят уже на время до 6 месяцев.

Было отмечено, что пока сертификат не погашен, его можно аннулировать и осуществить оформление заново. Гашение сертификата – подтверждение того, что процедура, в связи с которой он оформлялся, завершена.

В управлении уверены, интерес к семинарам не иссякнет. Вопросов у представителей бизнеса немало. И не только по 589-му приказу, но и, например, по принципам отбора негосударственных ветеринарных врачей, которые смогут оформлять ветеринарные сопроводительные документы (такая возможность предусмотрена сейчас законом).

Уже в следующем году ветеринарная сертификация будет в обязательном порядке осуществляться в электронном виде, поэтому уже сейчас надо пробовать работать с системой, обращается управление к предпринимателям.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

НазадМетки: владивостокмосквароссельхознадзор

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