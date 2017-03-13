13 марта 2017 года

Обработчикам рыбы установили новые нормы выхода продукции

ТИНРО-Центр подготовил новые сборники по нормам выхода продукции, производимой из уловов Дальнего Востока. Проекты согласованы Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии и утверждены Росрыболовством.

Проект нового сборника «Бассейновые нормы отходов потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве мороженой и кормовой продукции из рыб Дальнего Востока» представили на технической секции Ученого совета ТИНРО-Центра. Были рассмотрены и материалы биообоснования.

Необходимость обновления сборников каждые три года закреплена в специальной инструкции Росрыболовства. Кроме того, разработка новой редакции обусловлена совершенствованием технологии переработки гидробионтов, она учитывает изменения, происходящие в сырьевой базе рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

На секции обсудили подготовку нового сборника норм выхода ястыков и зернистой икры лососей. Как рассказала заведующая лабораторией нормирования Елена Чупикова, специалисты провели опытно-контрольные работы на рыбодобываюших и перерабатывающих предприятиях Дальнего Востока в период «красных» путин 2014, 2015 и 2016 гг. Также ученые использовали архивные материалы и данные, собранные за многолетний период исследований.

С начала 2000-х гг. выпущено уже пять сборников, сейчас для специалистов представляет большой интерес статистический анализ информации, накопленной за 15-летний период наблюдений. Результаты также могут быть использованы для определения бассейновых норм, отметили в ТИНРО-Центре.

Разработка норм выполнялась по методикам, утвержденным Росрыболовством. Помимо тихоокеанских лососей, объектами исследований были бычок дальневосточный, дальневосточная сардина (иваси), окуни, желтоперая и палтусовидная камбалы. Кроме того, переводные коэффициенты производства продукции просчитали для икряного и неикряного минтая Охотского моря.

Специалисты напомнили, что нормы выхода дифференцируются по районам, технологиям обработки и видам оборудования, а также по срокам добычи, что особо актуально для промысла тихоокеанских лососей.

Проекты новых сборников были согласованы Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии и утверждены Федеральным агентством по рыболовству. Ученые продолжат плановые исследования по определению норм выхода продукции и разработку индивидуальных норм для предприятий.

Fishnews