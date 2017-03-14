14 марта 2017 года

Январь отметился ростом рыбного импорта

За январь на российский рынок, по данным таможенной статистики, поступило из стран дальнего зарубежья 31,3 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы. В денежном выражении это 95,9 млн долларов.

Согласно опубликованному перечню импорта важнейших товаров, 30,8 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы на 94,8 млн долларов в январе ввезено из дальнего зарубежья. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФТС, по сравнению с уровнем 2016 г. поставки выросли на 12,3%.

Еще 500 тонн на общую сумму 1,1 млн долларов поставили в Россию в первом месяце года предприятия стран СНГ.

Fishnews