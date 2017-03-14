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Камчатский краб

Инвестквоты по крабам предложили отложить

В новый вариант проекта распоряжения по видам водных биоресурсов, в отношении которых могут выделяться инвестиционные квоты, включили крабов. Но со сроком вступления в силу с 2018 г.

Напомним, что 7 марта Минсельхоз передал на рассмотрение бизнес-сообществу доработанные проекты правовых актов по инвестиционным квотам. Предложен новый вариант распоряжения, утверждающего перечень видов водных биоресурсов в определенных районах добычи, для выделения инвестквот.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на этот раз авторы проекта решили пойти по пути разбивки списка на две части, с разными сроками вступления в силу. В первый блок вошли треска, пикша, минтай, тихоокеанская сельдь, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурус, навага, черный и белокорый палтусы. Предложения по районам по сравнению с прежней редакцией не изменились. Согласно проекту, эта часть списка вступит в силу со дня официального опубликования.

Второй блок – крабы. Камчатский – в Баренцевом море, а также в дальневосточных промрайонах: Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Синий – в Западно-Беринговоморской зоне, Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской подзонах. Равношипый – в Северо-Охотоморской подзоне. Стригун опилио – в Западно-Беринговоморской зоне и Северо-Охотоморской подзоне. Стригун бэрди – в Камчатско-Курильской подзоне. Для этой части предложено предусмотреть срок вступления в силу с 1 января 2018 г.

Fishnews

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