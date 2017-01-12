12 января 2017 года

Список видов ВБР под инвестиционные квоты может быть дополнен

Минсельхоз предложил виды водных биоресурсов для выделения инвестиционных квот – как заявили в ведомстве, это наиболее привлекательные для потенциальных инвесторов виды водных биоресурсов.

Напомним, что перед Новым годом Министерство сельского хозяйства РФ направило в Правительство проекты подзаконных актов по квотам на инвестиционные цели. В том числе проект распоряжения о видах ВБР, по которым предполагается выделять лимиты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список для Дальнего Востока вошел минтай: Западно-Беринговоморская зона, Петропавловско-Командорская подзона, Северо-Курильская, Южно-Курильская зоны, Камчатско-Курильская, Северо-Охотоморская, Западно-Камчатская, Восточно-Сахалинская подзоны. По сельди по-прежнему предполагается выделять инвестквоты для востребованной Северо-Охотоморской подзоны. Также в перечне дальневосточные камбалы в Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах, на Северных и Южных Курилах, в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах; терпуги – в Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах, Южно-Курильской и Северо-Курильской зонах; командорский кальмар в Петропавловско-Командорской подзоне и Северо-Курильской зоне; макрурус в Карагинской подзоне, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах; навага в Карагинской подзоне, Южно-Курильской зоне, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах; черный палтус в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах; белокорый палтус в Карагинской, Петропавловско-Командорской, Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах; треска в Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах, Северо-Курильской, Южно-Курильской зонах, Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах. Для Севера – треска и пикша.

В пояснительной записке говорится, что перечень составлен на основании статистики по вылову, а также детально проработан с представителями российских рыбохозяйственных объединений и ассоциаций. «По результатам указанных мероприятий отобраны наиболее привлекательные для потенциальных инвесторов виды водных биоресурсов, предлагаемые в качестве квот на инвестиционные цели», - заявили авторы проекта.

Отмечено, что с учетом сентябрьского поручения президента список из четырех основных квотируемых видов – трески, пикши, сельди тихоокеанской, минтая – дополнен еще семью объектами. Напомним, что осенью глава государства Владимир Путин поручил обеспечить возможность получения квот под малотоннажные и среднетоннажные суда, а также рыбоперерабатывающие предприятия небольшой мощности. Разработчики считают, что предложенные виды ВБР позволяют обеспечить господдержку и реализацию инвестиционных проектов различного масштаба.

По итогам совещания, состоявшегося в декабре, вице-премьеры Аркадий Дворкович и Юрий Трутнев поручили поработать целесообразность включения в список отдельных видов водных биоресурсов с учетом объемов общего допустимого улова. Из перечня исключен синекорый палтус Северного бассейна, отмечено в сопроводительном письме министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Разработчики также обращают внимание, что список может быть дополнен «в случае определения соответствующего интереса инвесторов и установления на указанные виды соответствующих объемов общих допустимых уловов». Кроме того, в пояснительной записке отмечено, что инвестор может использовать на построенных объектах инвестиций не только ресурсы, полученные в рамках инвестквот.

Краб в предоставленный список не вошел. По поводу внесения в перечень этого объекта, как следует из полученных Fishnews материалов, у Минсельхоза возникли разногласия с Министерством по развитию Дальнего Востока и Минэкономразвития, которые настаивали на включении.

Внесение в список крабов с учетом особенностей их промысла и сроков распределения соответствующих квот связано с установлением самостоятельной процедуры отбора инвестиционных проектов и распределения квот добычи и будет представлено дополнительно к проекту распоряжения одновременно с изменениями в иные нормативные правовые акты правительства в отношении инвестквот, говорится в письме главы Минсельхоза.

Fishnews