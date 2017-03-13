«Удачный» послужит курильским рыбакам

13 марта 2017 года
Стратегия развития морских терминалов для Дальнего Востока, которую представило Росрыболоство, предусматривает два ключевых направления – развитие комплексного обслуживания флота и перегрузочных комплексов.
09 марта 2017 года
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особый порядок выдачи виз иностранным гражданам, которые приезжают в регионы со свободным портом. Власти надеются, что это поможет улучшить инвестиционный климат.
07 марта 2017 года
Россия делает первые шаги в организации аукционных и биржевых торгов уловами и продукцией из водных биоресурсов. Как отмечают специалисты, для того, чтобы понять, как повысить эффективность публичных торгов для бизнеса, необходимо ответить на главные вопросы:кому и зачем нужен именно такой формат.
01 марта 2017 года
С августа 2016 г. в Сахалинской области реализуется эксперимент по прибрежному рыболовству в шестимильной зоне. За полгода удалось получить положительные результаты и выявить слабые стороны, нуждающиеся в доработке. Опыт островного региона заинтересовал и другие субъекты Федерации.
На Сахалине вынесено судебное решение в отношении капитана «подфлажника» Izreal, пойманного на нелегальной добыче и переработке краба. Нарушителя оштрафовали на сумму более 8 млн рублей.
Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область осмотрел учебно-тренировочный центр «Восток».
14 марта 2017 года
Поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают изменение ставок сбора за пользование ВБР и дифференцированный режим применения льгот при налогообложении, требуют тщательной проработки, уверен руководитель Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.
Во вторник стало известно о задержании директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Льва Бочарова. Официальной информации пока не последовало.
В новый вариант проекта распоряжения по видам водных биоресурсов, в отношении которых могут выделяться инвестиционные квоты, включили крабов. Но со сроком вступления в силу с 2018 г.
На должность вице-губернатора Приморского края назначен Денис Бочкарев. Он будет курировать, в частности, сельское и рыбное хозяйство региона.
За январь на российский рынок, по данным таможенной статистики, поступило из стран дальнего зарубежья 31,3 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы. В денежном выражении это 95,9 млн долларов.
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обсудил с китайскими инвесторами проект по развитию марикультуры в Приморье и предупредил чиновников о недопустимости срыва аукционов по морским участкам.
В Камчатском крае девять членов экипажа СРМС «Изумруд» в рейсе отравились спиртосодержащей жидкостью. Судно вернулось в порт, но четырех рыбаков спасти не удалось.
Профильная рабочая группа приняла решение об изучении вопроса подготовки законопроекта «О неналоговых платежах». С его помощью предполагается обобщить информацию о таких выплатах.
Иран дал разрешение на поставки водных биоресурсов из РФ, отмечают в Росрыболовстве. По данным федерального агентства, больше всего республику интересует морская рыба.
13 марта 2017 года
Енисейское теруправление Росрыболовства проведет открытый аукцион по распределению 11 рыбоводных участков в Республике Хакассия. Для желающих заниматься аквакультурой предложено 10 озер и одно водохранилище.