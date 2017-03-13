14 марта 2017 года

«Удачный» послужит курильским рыбакам

Буксир-кантовщик «Удачный» приступает к работе по обслуживанию портового терминала на Кунашире. Судно будет обеспечивать нужды транспортного и рыбопромыслового флота.

Для обслуживания южнокурильского портового терминала приобретен буксир-кантовщик «Удачный». Судно будет использоваться для швартовных, буксирных операций, обслуживания внутреннего и внешнего рейдов.

Предполагается, что «Удачный» будет работать в том числе и для нужд рыбаков. «В Южно-Курильской промысловой зоне не хватало буксира. С учетом того, что район активно развивается, потребность в такой единице есть, – рассказал директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. – Судно будет работать в порту, а при необходимости участвовать в спасательных операциях». Собеседник Fishnews отметил, что «Удачный» будет обрабатывать пассажирское судно «Игорь Фархутдинов», которое связывает Кунашир с Сахалином.

Буксир-кантовщик был построен в 2004 г. в Сингапуре, в 2017 г. выкуплен в Индонезии. В Пусане были проведены мероприятия по реклассификации и рефлагации, ремонтные работы. Судно получило класс РМРС сроком на пять лет.

Fishnews