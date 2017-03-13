Новости
Буксир-кантовщик «Удачный». Фото главного редактора газеты «На рубеже» Сергея Киселева

«Удачный» послужит курильским рыбакам

Буксир-кантовщик «Удачный» приступает к работе по обслуживанию портового терминала на Кунашире. Судно будет обеспечивать нужды транспортного и рыбопромыслового флота.

Для обслуживания южнокурильского портового терминала приобретен буксир-кантовщик «Удачный». Судно будет использоваться для швартовных, буксирных операций, обслуживания внутреннего и внешнего рейдов.

Предполагается, что «Удачный» будет работать в том числе и для нужд рыбаков. «В Южно-Курильской промысловой зоне не хватало буксира. С учетом того, что район активно развивается, потребность в такой единице есть, – рассказал директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. – Судно будет работать в порту, а при необходимости участвовать в спасательных операциях». Собеседник Fishnews отметил, что «Удачный» будет обрабатывать пассажирское судно «Игорь Фархутдинов», которое связывает Кунашир с Сахалином.

Буксир-кантовщик был построен в 2004 г. в Сингапуре, в 2017 г. выкуплен в Индонезии. В Пусане были проведены мероприятия по реклассификации и рефлагации, ремонтные работы. Судно получило класс РМРС сроком на пять лет.

Fishnews

НазадМетки: сахалин

Похожие новости

13 марта 2017 года

Портам готовят стратегию

Стратегия развития морских терминалов для Дальнего Востока, которую представило Росрыболоство, предусматривает два ключевых направления – развитие комплексного обслуживания флота и перегрузочных комплексов.

09 марта 2017 года

Иностранцам упростили въезд в свободный порт

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особый порядок выдачи виз иностранным гражданам, которые приезжают в регионы со свободным портом. Власти надеются, что это поможет улучшить инвестиционный климат.

07 марта 2017 года

Рыба на публичных торгах: почему не продается и что делать

Россия делает первые шаги в организации аукционных и биржевых торгов уловами и продукцией из водных биоресурсов. Как отмечают специалисты, для того, чтобы понять, как повысить эффективность публичных торгов для бизнеса, необходимо ответить на главные вопросы:кому и зачем нужен именно такой формат.

01 марта 2017 года

«Прибрежный эксперимент» предложили распространить на другие регионы

С августа 2016 г. в Сахалинской области реализуется эксперимент по прибрежному рыболовству в шестимильной зоне. За полгода удалось получить положительные результаты и выявить слабые стороны, нуждающиеся в доработке. Опыт островного региона заинтересовал и другие субъекты Федерации.

Вместе с крабом капитан «выловил» штраф

На Сахалине вынесено судебное решение в отношении капитана «подфлажника» Izreal, пойманного на нелегальной добыче и переработке краба. Нарушителя оштрафовали на сумму более 8 млн рублей.

Юрий Трутнев оценил социальный проект рыбаков Сахалина

Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область осмотрел учебно-тренировочный центр «Восток».

Лента новостей

14 марта 2017 года

Изменения в налоговое законодательство могут ударить по бизнесу

Поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают изменение ставок сбора за пользование ВБР и дифференцированный режим применения льгот при налогообложении, требуют тщательной проработки, уверен руководитель Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.

Задержан руководитель ТИНРО

Во вторник стало известно о задержании директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Льва Бочарова. Официальной информации пока не последовало.

Инвестквоты по крабам предложили отложить

В новый вариант проекта распоряжения по видам водных биоресурсов, в отношении которых могут выделяться инвестиционные квоты, включили крабов. Но со сроком вступления в силу с 2018 г.

Рыбное хозяйство Приморья получило нового куратора

На должность вице-губернатора Приморского края назначен Денис Бочкарев. Он будет курировать, в частности, сельское и рыбное хозяйство региона.

Январь отметился ростом рыбного импорта

За январь на российский рынок, по данным таможенной статистики, поступило из стран дальнего зарубежья 31,3 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы. В денежном выражении это 95,9 млн долларов.

Марикультура Приморья открыта для китайских инвестиций

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обсудил с китайскими инвесторами проект по развитию марикультуры в Приморье и предупредил чиновников о недопустимости срыва аукционов по морским участкам.

Выпивка на борту завершилась трагедией

В Камчатском крае девять членов экипажа СРМС «Изумруд» в рейсе отравились спиртосодержащей жидкостью. Судно вернулось в порт, но четырех рыбаков спасти не удалось.

Неналоговые платежи соберут в законе

Профильная рабочая группа приняла решение об изучении вопроса подготовки законопроекта «О неналоговых платежах». С его помощью предполагается обобщить информацию о таких выплатах.

Рынок Ирана ждет российский минтай

Иран дал разрешение на поставки водных биоресурсов из РФ, отмечают в Росрыболовстве. По данным федерального агентства, больше всего республику интересует морская рыба.

13 марта 2017 года

Озера Хакасии ждут своих пользователей

Енисейское теруправление Росрыболовства проведет открытый аукцион по распределению 11 рыбоводных участков в Республике Хакассия. Для желающих заниматься аквакультурой предложено 10 озер и одно водохранилище.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Сергей МИХЕЕВ

Руководитель Амурского теруправления Росрыболовства

Сергей МИХЕЕВ

Одними запретами браконьерство не искоренить

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза

Евгений КАЦ

Наша главная задача – эффективное правоприменение

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

Игорь СЛОБОДЯН

Курсанты не доходят до флота после вуза

Все интервью

Личное мнение

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Кому достанутся инвестиционные квоты?

Управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр ЕРШОВ

Управляющий Ассоциации «Большая рыба»

Александр ЕРШОВ

Гибрид гибриду рознь

Все материалы

Крупным планом

Для того чтобы рассказать бизнесу, каким образом работать с информационной системой по оформлению ВСД, управление Россельхознадзора по Приморскому краю решило проводить во Владивостоке семинары

Предпринимателей учат оформлять «ветеринарки» на уловы

Рыбный аукцион

Рыба на публичных торгах: почему не продается и что делать

Все материалы

События

Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.