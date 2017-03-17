17 марта 2017 года

ЦСМС разработал проект рекомендаций для ТСК

Подготовленный ФГБУ «ЦСМС» проект методических рекомендаций по опломбированию технических средств контроля передан в Росрыболовство для дальнейшей доработки и согласований.

Решение о подготовке единых правил по опломбировке ТСК было принято на совещании в январе с участием представителей Росрыболовства, Пограничной службы ФСБ России и ФГБУ «ЦСМС», где рассматривался вопрос о внесении изменений в приказ Минсельхоза от 13 июля 2016 г. № 294 «Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля и их видов».

В соответствии с протокольным решением Центр системы мониторинга рыболовства и связи разработал и передал в Росрыболовство проект методических рекомендаций по опломбированию технических средств контроля, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС. В настоящее время планируется организовать совместную работу Росрыболовства и Пограничной службы по совершенствованию проекта в части учета некоторых технических нюансов и дополнения недостающей информацией. Соответствующие изменения будут внесены и в приказ Минсельхоза.

Ранее Росрыболовством и Пограничной службой был установлен переходный период: опломбировка аппаратуры, входящей в состав ТСК, должна быть приведена в соответствие с разработанными рекомендациями до 1 июля 2017 г.

Fishnews