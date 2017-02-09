09 февраля 2017 года

АИС оставят без пломб

Судовладельцам дали переходный период до 1 июля 2017 г. для правильного опломбирования оборудования, входящего в состав ТСК. В Росрыболовстве подчеркнули, что ставить защитные пломбы на аппаратуру автоматизированной идентификационной системы не потребуется.

Вопросы оснащения судов техническими средствами контроля и опломбировки оборудования обсуждались 8 февраля на оперативном совещании в Росрыболовстве, которое провел руководитель агентства Илья Шестаков. В соответствии с приказом Минсельхоза № 294 от 13 июля 2016 г. вопросы установки, обслуживания, пломбировки корпусов блоков ТСК отнесены к компетенции сервисных организаций и судовладельца. Однако сотрудники Пограничной службы ФСБ России выявляют на некоторых судах недочеты в опломбировании.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, чтобы избежать поводов для приостановки промысла и направления судов в порты, с Пограничной службой согласованы основные вопросы опломбирования ТСК. В частности, принято решение, что опломбировка аппаратуры автоматизированной идентификационной системы не требуется, так как АИС является навигационным оборудованием, предусматривающим подключение к нему в процессе эксплуатации различный устройств, а также ввод навигационных данных в целях обеспечения безопасности мореплавания.

ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» разработает единые правила, которыми будут руководствоваться все участники взаимоотношений, в том числе и контролирующие органы. Проект методических рекомендаций будет представлен в Росрыболовство до 15 апреля. Соответствующие изменения появятся и в приказе Минсельхоза.

Росрыболовством и Пограничной службой определен переходный период: опломбировка аппаратуры, входящей в состав ТСК, должна быть приведена в соответствие с разработанными рекомендациями до 1 июля 2017 г.

Fishnews