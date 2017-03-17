17 марта 2017 года

ТИНРО выступил в поддержку Льва Бочарова

Коллектив ТИНРО-Центра подготовил открытое обращение в поддержку директора института, профессора Льва Бочарова и первого заместителя директора, профессора Юрия Блинова. Благодаря усилиям руководства институту удалось сохранять высокий уровень работ даже в непростые для отраслевой науки годы, заявили в организации.

17 марта в Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре прошло общее собрание коллектива в связи с событиями 14 марта: сотрудники института выступили в поддержку директора учреждения, доктора наук, профессора Льва Бочарова и первого замдиректора, доктора наук, профессора Юрия Блинова. В мероприятии также участвовали представители рыбацкого профсоюза.

Решено было направить обращение в Администрацию президента, полпреду на Дальнем Востоке, а также представить позицию коллектива в суде, сообщает корреспондент Fishnews.

В письме главе государства коллектив ТИНРО говорит о том, как ситуация с задержанием руководителя отражается на деятельности научной организации, выполняющей важнейшие для рыбной отрасли работы. Отмечено, что на ближайшее время намечен ряд международных встреч, посвященных проблемам развития рыбохозяйственных исследований в Тихоокеанском регионе, при этом предусмотрено участие директора ТИНРО как ученого с мировым именем.

В коллективном обращении, которое опубликовано на сайте института, говорится о многолетнем сложном и честном труде Льва Бочарова и Юрия Блинова на благо института, рыбохозяйственной науки, отрасли.

«Благодаря усилиям руководства институт смог сохранять высокий уровень научно-исследовательской работы даже в очень трудные годы для отраслевой науки, в условиях жестко ограниченного финансирования и огромного числа задач и поручений», – заявили в ТИНРО.

Коллектив также выразил надежду на скорейшее возвращение Льва Бочарова и Юрия Блинова к работе в институте.

Fishnews