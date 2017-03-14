Правоохранители пока молчат

14 марта 2017 года
Во вторник стало известно о задержании директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Льва Бочарова. Официальной информации пока не последовало.
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обсудил с китайскими инвесторами проект по развитию марикультуры в Приморье и предупредил чиновников о недопустимости срыва аукционов по морским участкам.
13 марта 2017 года
Стратегия развития морских терминалов для Дальнего Востока, которую представило Росрыболоство, предусматривает два ключевых направления – развитие комплексного обслуживания флота и перегрузочных комплексов.
Долгосрочную аренду гидротехнических сооружений с инвестиционными условиями Росрыболовство видит в качестве базовой модели. Об этом было заявлено на совещании во Владивостоке.
Новый приказ Минсельхоза предусматривает, каким образом можно оформлять ветеринарные сертификаты на уловы водных биоресурсов до поступления на место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Во Владивостоке управление Россельхознадзора организовало семинары, на которых пошагово рассматривается этот процесс.
10 марта 2017 года
Федеральное агентство по рыболовству продолжает подготовку стратегии развития рыбного хозяйства до 2030 г. О документе замглавы ведомства Петр Савчук рассказал на совещании во Владивостоке.
15 марта 2017 года
Рыбопромышленники ждут, куда сместится вектор господдержки судостроения – в сторону эффективности для крупных компаний или в сторону интересов малого и среднего бизнеса и регионов.
9 марта в норвежском городе Берген завершил свою работу 12-й международный North Atlantic Seafood Forum. Собравшихся волновал вопрос будущего российского рынка, а также последствий Brexit для рыбной отрасли.
Продукция из отечественных уловов должна быть удобной, экологически чистой, обработанной с использованием современных технологий, а условия хранения, в первую очередь температурные, должны соблюдаться по всей цепочке «от моря до стола», отмечает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.
Министр экономического развития Максим Орешкин назначен специальным представителем президента по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Вопросы правового регулирования традиционного рыболовства рассмотрели в Госдуме. Планируется, что эффективно бороться с злоупотреблениями в этой сфере поможет реестр коренных малочисленных народов для каждого региона и отказ от заявительного принципа выделения лимитов.
Минсельхоз активизирует работу по повышению инвестиционной привлекательности аквакультуры, упрощению процедур и исключению административных барьеров для рыбоводных хозяйств.
Еще один член экипажа СРМС «Изумруд» скончался в реанимации 14 марта. Анализ крови показал, что причиной смерти стало употребление метилового спирта. Таким образом, всего в результате отравления умерло пять рыбаков, здоровье остальных вне опасности.
В преддверии Года экологии, которым объявлен 2017-й, прокуроры провели ряд масштабных проверок соблюдения законов об охране окружающей среды, отметил глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка.
К 14 марта вылов минтая в Охотском море превысил 577 тыс. тонн (53,9% от допустимого объема) – на 23,4 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. После периода штормов и сложной ледовой обстановки ситуация на промысле стабилизировалась.
Правительство расширило области применения риск-ориентированного подхода при проверках бизнеса. Минсельхозу поручено разработать критерии отнесения объектов к категориям риска и классам опасности для государственного ветеринарного надзора.