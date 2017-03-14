15 марта 2017 года

Правоохранители пока молчат

В военной прокуратуре ТОФ заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова.

14 марта появилась информация о том, что во Владивостоке по инициативе военной прокуратуры Тихоокеанского флота задержан руководитель Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Лев Бочаров.



В самом ведомстве заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. «Мы не владеем информацией по данному вопросу», – сказал собеседник Fishnews.

Правоохранительные органы Приморья к настоящему времени не обнародовали никаких сведений о задержании директора ТИНРО.

Предполагается, что задержание и обыски проводили сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Дальневосточному федеральному округу (Хабаровск).

Fishnews