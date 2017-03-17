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Бизнес России и Кореи обсудит рыбные планы

Во Владивостоке 19 апреля пройдут бизнес-переговоры с южнокорейскими компаниями Made with Russia 2017. Планируется в том числе обсудить вопросы торговли рыбопродукцией, судами и орудиями лова, создания совместных рыбохозяйственных предприятий.

Мероприятие проводит торговый отдел Генерального консульства Республики Корея (КОТРА) во Владивостоке. Оно приурочено к VII ежегодному Российско-Корейскому форуму, который состоится 18-19 апреля в столице Приморья.

Как сообщили Fishnews организаторы, переговоры пройдут в формате B2B. Они будут посвящены, в частности, экспорту и импорту рыбопродукции, продаже рыболовных судов и материалов для судоремонта и ловли. Также стороны обсудят строительство рыбоперерабатывающих заводов, развитие технологий, создание совместных предприятий – холодильных складов, заводов по производству рыбной муки. Кроме того, будет рассмотрен проект по строительству судоверфи.

Предполагается, что участие в переговорах примут около 30 компаний и организаций из Южной Кореи, Россию будут представлять, помимо отечественных рыбопромышленников, представители Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, ТИНРО-Центр, правительства Сахалинской области и Камчатского края.

Главный информационный партнер мероприятия – Медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

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