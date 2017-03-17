Бизнес России и Кореи обсудит рыбные планы

17 марта 2017 года
17 марта Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение о содержании директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Льва Бочарова под домашним арестом.
Правительство Канады заявило о создании нового федерального фонда, который должен помочь развитию рыболовства и аквакультуры на атлантическом побережье страны.
По итогам заседания Азово-Черноморского научно-промыслового совета предложено сократить траловый промысел в Азовском море и перейти на более щадящие орудия лова. Также планируется ввести дополнительные запретные зоны для добычи черноморской камбалы-калкана и азовской хамсы.
Коллектив ТИНРО-Центра подготовил открытое обращение в поддержку директора института, профессора Льва Бочарова и первого заместителя директора, профессора Юрия Блинова. Благодаря усилиям руководства институту удалось сохранять высокий уровень работ даже в непростые для отраслевой науки годы, заявили в организации.
16 марта 2017 года
Минсельхоз России утвердил в новом виде состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб в Хабаровском крае: работать в ней будут представители различных госструктур.
Участники очередного раунда переговоров по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана рассчитывают найти компромиссные решения по проекту соглашения о предотвращении ННН-промысла в арктических водах.
17 марта 2017 года
Роль рыбного хозяйства в экономике Хабаровского края значительно возросла: строятся новые предприятия, внедряются современные технологии, создаются высокооплачиваемые рабочие места, отмечает губернатор Вячеслав Шпорт.
17 марта Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение о содержании директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Льва Бочарова под домашним арестом.
Правительство Канады заявило о создании нового федерального фонда, который должен помочь развитию рыболовства и аквакультуры на атлантическом побережье страны.
По итогам заседания Азово-Черноморского научно-промыслового совета предложено сократить траловый промысел в Азовском море и перейти на более щадящие орудия лова. Также планируется ввести дополнительные запретные зоны для добычи черноморской камбалы-калкана и азовской хамсы.
Коллектив ТИНРО-Центра подготовил открытое обращение в поддержку директора института, профессора Льва Бочарова и первого заместителя директора, профессора Юрия Блинова. Благодаря усилиям руководства институту удалось сохранять высокий уровень работ даже в непростые для отраслевой науки годы, заявили в организации.
Подготовленный ФГБУ «ЦСМС» проект методических рекомендаций по опломбированию технических средств контроля передан в Росрыболовство для дальнейшей доработки и согласований.
В Токио 18 марта состоится первый раунд российско-японских переговоров по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел – Игоря Моргулова и Такэо Акибы.
В марте – апреле пройдут заседания рабочих групп Международного совета по исследованию моря (ИКЕС). В мероприятиях будут принимать участие и специалисты институтов Росрыболовства.
16 марта 2017 года
В селе Чныррах Хабаровского края 8 апреля традиционно пройдет региональный этап всероссийского фестиваля «Народная рыбалка». В этом году предусмотрен новый вид соревнований, а участники приедут не только из других регионов России, но и из Китая.
Ассоциация рыбопромышленников Севастополя и Крыма направила обращение о вступлении во Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. В самой ВАРПЭ полностью поддерживают такое решение.