Охрану омуля поручат спецгруппе

20 марта 2017 года
Арбитражный суд Приморского края подтвердил незаконность торгов по акватории для аквакультуры, заявили в УФАС. В территориальном управлении Росрыболовства между тем отмечают, что нужно дождаться мотивированного решения суда.
В октябре в столице Приморья пройдет 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия примет это мероприятие уже в четвертый раз.
17 марта 2017 года
Необходимо защитить доброе имя коллектива ТИНРО-Центра и его руководителей, считает президиум профсоюзной организации работников рыбного хозяйства в Приморье.
17 марта Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение о содержании директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Льва Бочарова под домашним арестом.
По итогам заседания Азово-Черноморского научно-промыслового совета предложено сократить траловый промысел в Азовском море и перейти на более щадящие орудия лова. Также планируется ввести дополнительные запретные зоны для добычи черноморской камбалы-калкана и азовской хамсы.
Подготовленный ФГБУ «ЦСМС» проект методических рекомендаций по опломбированию технических средств контроля передан в Росрыболовство для дальнейшей доработки и согласований.
20 марта 2017 года
Арбитражный суд Приморского края подтвердил незаконность торгов по акватории для аквакультуры, заявили в УФАС. В территориальном управлении Росрыболовства между тем отмечают, что нужно дождаться мотивированного решения суда.
В Астраханской области правоохранители задержали двух мужчин, перевозивших похищенные секции металлического забора. Один из них рассказал, что решился на кражу из-за неудачной рыбалки.
В Мурманской области надеются перенять опыт Сахалина по развитию рыболовства в шестимильной зоне. Вопросы любительского лова камчатского краба и промысла рыбы на маломерных судах обсуждают с участием парламентариев региона.
В условиях, когда для рыбной промышленности Дальнего Востока не хватает местных специалистов, имеет смысл привлекать молодежь с запада России, отмечает директор по кадрам компании «Интеррыбфлот» Мария Прохоренко.
На российско-японских переговорах рассмотрели перспективы реализации двусторонних проектов на южных Курильских островах, в частности в рыбном хозяйстве. Было отмечено, что вопрос их законодательного оформления связан со спорным статусом территорий.
В октябре в столице Приморья пройдет 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия примет это мероприятие уже в четвертый раз.
Предприятия, занимающиеся в Хабаровском крае прибрежным ловом, обеспечивают рабочие места, в том числе для жителей отдаленных территорий, поставляют на прилавки качественную и доступную рыбопродукцию, отметил губернатор Вячеслав Шпорт.
В Чукотском автономном округе готовятся установить предельно допустимые объемы «традиционных» уловов, не облагаемые сбором. Власти отметили, что эта норма предусмотрена только для рыбалки на участках и региона фактически не коснется.
В этом году в Камчатском крае восьмой раз пройдет конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. Участникам нужно будет продемонстрировать достижения в работе.
17 марта 2017 года
Необходимо защитить доброе имя коллектива ТИНРО-Центра и его руководителей, считает президиум профсоюзной организации работников рыбного хозяйства в Приморье.