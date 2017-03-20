20 марта 2017 года

Охрану омуля поручат спецгруппе

Для борьбы с браконьерами на Байкале Росрыболовство создало оперативную группу «Сарма». В задачи подразделения входит охрана омуля в периоды активизации незаконного промысла.

Группа быстрого реагирования организована на базе Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства. С местной спецификой связано и ее название: «сарма» – это самый сильный и опасный ветер на Байкале.

Для оперативной группы закуплены мощные моторы (на катера – FS), оперативники будут оснащены дронами, тепловизорами, приборами ночного видения и служебным оружием, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. «Сарма» – второй по счету спецотряд рыбоохраны, созданный для пресечения правонарушений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в периоды наибольшей активизации ННН-промысла.

Первая оперативная группа ведомства «Пиранья» работает с 2009 г. Основные направления деятельности спецподразделения — повышение эффективности в сфере борьбы с незаконной добычей ВБР и противодействие коррупции.

По словам руководителя Ангаро-Байкальского ТУ Виталия Молокова, цель оперативной группы «Сарма» – охрана запасов омуля. «Будем выезжать внезапно и быстро – в любой район Байкала», – заявил он, уточнив, что грядущий запрет на вылов омуля в озере может вызвать рост браконьерской активности.

Fishnews