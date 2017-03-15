20 марта 2017 года

Камчатка выберет лучших в рыбацком деле

В этом году в Камчатском крае восьмой раз пройдет конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. Участникам нужно будет продемонстрировать достижения в работе.

Прием заявок на участие в ежегодном краевом конкурсе «Лучший по профессии» в рыбной отрасли будет проходить с 20 марта по 20 апреля в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края, сообщает корреспондент Fishnews.

Конкурс проводится среди представителей рыбацких профессий по итогам всей профессиональной деятельности по десяти номинациям: «Лучший судоводитель рыбной отрасли», «Лучший мастер добычи рыбной отрасли», «Лучший технолог рыбной отрасли», «Лучший cудомеханик рыбной отрасли», «Лучший рефмеханик рыбной отрасли», «Лучший электромеханик рыбной отрасли», «Лучший механик технологического оборудования», «Лучший радиоэлектроник рыбной отрасли», «Лучший обработчик рыбной отрасли» и «Лучший ихтиолог».

Для участия в конкурсе потребуется, в частности, характеристика с указанием конкретных заслуг и профессиональных достижений. Конкурсантам предстоит пройти тестирование, позволяющее оценить их профессиональные знания и умения.

Конкурс проводится для повышения престижа рыбацкой профессии, выявления и поддержки наиболее высокопрофессиональных специалистов, повышения профессионального мастерства и пропаганды передового опыта работников рыбной отрасли в Камчатском крае.

Fishnews