Камчатка выберет лучших в рыбацком деле

15 марта 2017 года
К 14 марта вылов минтая в Охотском море превысил 577 тыс. тонн (53,9% от допустимого объема) – на 23,4 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. После периода штормов и сложной ледовой обстановки ситуация на промысле стабилизировалась.
13 марта 2017 года
Стратегия развития морских терминалов для Дальнего Востока, которую представило Росрыболоство, предусматривает два ключевых направления – развитие комплексного обслуживания флота и перегрузочных комплексов.
10 марта 2017 года
На Камчатке в 2016 г. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования превысил 30 млрд рублей - на 7 млрд рублей больше, чем годом ранее. Существенные средства, в частности, направили на развитие рыбоперерабатывающих производств.
06 марта 2017 года
Президент ВАРПЭ Герман Зверев продолжает встречи с региональными рыбацкими ассоциациями для уточнения основных направлений работы всероссийского объединения рыбопромышленников.
02 марта 2017 года
К 27 февраля российские рыбаки добыли в Охотском море 435 тыс. тонн минтая, что на 18,4 тыс. тонн меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Ожидается понижение температуры и смерзание полей битого льда, судам рекомендуют покинуть Восточно-Сахалинскую подзону.
01 марта 2017 года
Работники столичного сортировочного центра Почты России выявили полтонны нелегальной икры, поступившей с Камчатки. Одного из получателей груза удалось задержать.
20 марта 2017 года
Арбитражный суд Приморского края подтвердил незаконность торгов по акватории для аквакультуры, заявили в УФАС. В территориальном управлении Росрыболовства между тем отмечают, что нужно дождаться мотивированного решения суда.
В Астраханской области правоохранители задержали двух мужчин, перевозивших похищенные секции металлического забора. Один из них рассказал, что решился на кражу из-за неудачной рыбалки.
В Мурманской области надеются перенять опыт Сахалина по развитию рыболовства в шестимильной зоне. Вопросы любительского лова камчатского краба и промысла рыбы на маломерных судах обсуждают с участием парламентариев региона.
В условиях, когда для рыбной промышленности Дальнего Востока не хватает местных специалистов, имеет смысл привлекать молодежь с запада России, отмечает директор по кадрам компании «Интеррыбфлот» Мария Прохоренко.
На российско-японских переговорах рассмотрели перспективы реализации двусторонних проектов на южных Курильских островах, в частности в рыбном хозяйстве. Было отмечено, что вопрос их законодательного оформления связан со спорным статусом территорий.
В октябре в столице Приморья пройдет 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия примет это мероприятие уже в четвертый раз.
Предприятия, занимающиеся в Хабаровском крае прибрежным ловом, обеспечивают рабочие места, в том числе для жителей отдаленных территорий, поставляют на прилавки качественную и доступную рыбопродукцию, отметил губернатор Вячеслав Шпорт.
В Чукотском автономном округе готовятся установить предельно допустимые объемы «традиционных» уловов, не облагаемые сбором. Власти отметили, что эта норма предусмотрена только для рыбалки на участках и региона фактически не коснется.
Для борьбы с браконьерами на Байкале Росрыболовство создало оперативную группу «Сарма». В задачи подразделения входит охрана омуля в периоды активизации незаконного промысла.
17 марта 2017 года
Необходимо защитить доброе имя коллектива ТИНРО-Центра и его руководителей, считает президиум профсоюзной организации работников рыбного хозяйства в Приморье.