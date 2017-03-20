20 марта 2017 года

Владивосток соберет специалистов по Северной Пацифике

В октябре в столице Приморья пройдет 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия примет это мероприятие уже в четвертый раз.

Организатором встречи выступает Росрыболовство в соответствии с распоряжением правительства, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

ПИКЕС была создана в 1990 г. для углубления научных знаний об океане и морских гидробионтах Северной Пацифики. Конвенция ПИКЕС подписана Россией, Канадой, КНР, Республикой Корея, Соединенными Штатами и Японией.

Россия стала членом этой организации в 1994 г. Наша страна трижды принимала сессии ПИКЕС: в 1999 г. и 2005 г. во Владивостоке и в 2011 г. в Хабаровске.

Предыдущая сессия прошла в Сан-Диего (США) в ноябре 2016 г. Россию на ней представляли специалисты ТИНРО-Центра, ВНИРО, Тихоокеанского океанологического института, Институт биологии моря и других научных организаций. Всего в мероприятиях приняли участие более 530 человек из 12 государств.

Fishnews