21 марта 2017 года

Специалисты России и Норвегии ищут проекты для сотрудничества

21 марта в Мурманске пройдет международный семинар, посвященный вопросам внешнеэкономического сотрудничества российских и норвежских предприятий в сфере рыболовства и судостроения.

Организаторами мероприятия выступают Торгово-промышленная палата Мурманской области в сотрудничестве с Норвежско-российской торговой палатой. Предполагается, что участие в семинаре примет делегация норвежских предприятий, в состав которой входят ведущие судостроительные компании, производители судовых двигателей и промыслового оборудования, рефрижераторных установок и технологических решений для рыбопереработки. С российской стороны выступят представители отраслевых союзов и объединений рыбаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной ТПП, на семинаре планируется обсудить вопросы российско-норвежского взаимодействия в сфере рыболовства и модернизации российского рыбопромыслового флота. Норвежские поставщики готовы поддержать действующие и возможные программы по обновлению российских рыболовных судов и рассмотреть иные возможности сотрудничества обеих стран в секторе рыбодобывающей промышленности и торговли, отметили в ТПП Мурманской области.

Fishnews