Специалисты России и Норвегии ищут проекты для сотрудничества

20 марта 2017 года
В Мурманской области надеются перенять опыт Сахалина по развитию рыболовства в шестимильной зоне. Вопросы любительского лова камчатского краба и промысла рыбы на маломерных судах обсуждают с участием парламентариев региона.
16 марта 2017 года
Участники очередного раунда переговоров по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана рассчитывают найти компромиссные решения по проекту соглашения о предотвращении ННН-промысла в арктических водах.
15 марта 2017 года
Рыбопромышленники ждут, куда сместится вектор господдержки судостроения – в сторону эффективности для крупных компаний или в сторону интересов малого и среднего бизнеса и регионов.
9 марта в норвежском городе Берген завершил свою работу 12-й международный North Atlantic Seafood Forum. Собравшихся волновал вопрос будущего российского рынка, а также последствий Brexit для рыбной отрасли.
07 марта 2017 года
Россия делает первые шаги в организации аукционных и биржевых торгов уловами и продукцией из водных биоресурсов. Как отмечают специалисты, для того, чтобы понять, как повысить эффективность публичных торгов для бизнеса, необходимо ответить на главные вопросы:кому и зачем нужен именно такой формат.
06 марта 2017 года
Участившиеся налоговые проверки крупных компаний с оборотом более 1 млрд рублей ставят их в неравные конкурентные условия по сравнению с мелким и средним бизнесом и поощряют теневой сектор, считают в «Рыбной ассоциации».
21 марта 2017 года
Одна из ключевых задач Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области – пресекать любую противоправную деятельность в сфере оборота водных биоресурсов и формировать благоприятные условия для развития экономики страны, заявил руководитель ПУ Сергей Кудряшов.
Решение Совета ЕЭК о техрегламенте «О безопасности рыбы и рыбной продукции» подписали все члены Совета Евразийской экономической комиссии, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов пригласил китайскую сторону принять участие в первом «Русском рыбном форуме» и Международной выставке рыбной промышленности, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября.
В порту Корсаков реализуют проект по созданию условий и инфраструктуры для электронной торговли водными биоресурсами и продукцией их переработки. Первым шагом станет организация к июлю 2017 г. «Сахалинского аукционного рыбного дома».
Во Владивостоке открылась 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. В повестке встречи – реализация двусторонних соглашений, организация поставок продукции из России в КНР, возможности инвестиций.
Внесены изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна. В частности, в ряде регионов полностью запрещен промысел нельмы и муксуна.
Уловы лосося на Аляске в 2017 г. превысят прошлогодние более, чем на 100 млн особей, прогнозируют специалисты. Ожидается, что прибавку обеспечит в основном горбуша.
На российско-японских переговорах в формате «2+2» особое внимание министры иностранных дел уделили вариантам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Магаданская область планирует восстановить и модернизировать мощности рыборазводного завода в селе Талон. На федеральном уровне принято предварительное решение о выделении средств на реконструкцию предприятия.
20 марта 2017 года
Арбитражный суд Приморского края подтвердил незаконность торгов по акватории для аквакультуры, заявили в УФАС. В территориальном управлении Росрыболовства между тем отмечают, что нужно дождаться мотивированного решения суда.