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Колыма делает ставку на ЛРЗ

Магаданская область планирует восстановить и модернизировать мощности рыборазводного завода в селе Талон. На федеральном уровне принято предварительное решение о выделении средств на реконструкцию предприятия.

О планах по реконструкции местного рыборазводного завода рассказал губернатор Владимир Печеный на встрече с жителями села Талон. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, к восстановлению объекта могут приступить уже в этом году. Модернизировать планируется и близлежащую инфраструктуру, в частности линии электропередачи. С заповедником «Магаданский» уже подписано соглашение, позволяющее заниматься отбором биоматериала для выращивания рыбы.

По словам главы региона, в федеральном бюджете предусмотрены средства на реконструкцию предприятия. «Мы должны запустить рыборазводный завод, ведь это отличная возможность не только для улучшения качества путины, но и открытия новых рабочих мест для жителей Талона, сохранения населения села», – отметил губернатор.

В настоящее время в Магаданской области действуют три рыборазводных завода: Ольский, Арманский и Янский. Они ежегодно выпускают в реки Колымы до 55 млн штук молоди лосося. Однако из-за большого срока эксплуатации и изношенности основных производственных фондов реконструкция требуется каждому из этих предприятий.

Fishnews

НазадМетки: лососьмагаданская областьправительство

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