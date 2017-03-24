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Камчатка обновит список «краснокнижных» рыб

В Камчатском крае готовятся обновить региональную Красную книгу. Изменения должны затронуть и ее «рыбную» часть. При этом ученые принимают во внимание интересы рыбаков и обещают избегать необоснованных запретов.

Пересмотром действующей редакции Красной книги Камчатского края занимается комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Камчатского края. Работу комиссии обеспечивает региональное министерство природных ресурсов и экологии. Предполагается, что примерно через месяц ученые проведут отдельное заседание, посвященное конкретно рыбам.

Как сообщила Fishnews секретарь комиссии Татьяна Гордиенко, к ним поступили предложения Росрыболовства, профильных НИИ (в частности КамчатНИРО и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН); ученым необходимо время, чтобы поработать с этими документами.

В частности, в настоящее время идут дискуссии по вопросу о микиже. Дело в том, что в конце 18 – начале 19 веков микижа (Parasalmo mykiss) и камчатская семга (Parasalmo penshinensis) считались разными видами рыбы. Позднее они были признаны одним видом, но существующим в двух формах (расах): проходной и жилой. Обе формы микижи занесены в Красную книгу Камчатского края, но с разными статусами. Благодаря этому рыбакам-любителям разрешено вылавливать до 10 кг микижи жилой формы, в то время как лов микижи проходной формы (камчатской семги) запрещен полностью.

Головной институт, занимающийся ведением Красной книги России, – ВНИИ охраны природы - в настоящее время придерживается мнения о том, что микижа и камчатская семга – один вид. Разрешение этого научного спора найдет отражение на страницах Красной книги Камчатского края.

В региональную Красную книгу могут вноситься не только отдельные виды рыб, но и отдельные популяции внутри одного вида. Как отметила секретарь комиссии, это нормальная практика, когда, например, чавыча может свободно добываться в одном водоеме, в то время как популяция чавычи из другого водоема окажется занесенной в Красную книгу края.

«Камчатский край – рыбопромышленный регион, эта отрасль имеет большое значение в его социально-экономическим развитии, - подчеркнула Татьяна Гордиенко. - Поэтому мы намерены воздержаться от каких-то необоснованных запретов на те или иные популяции рыбы».

Для справки: в действующей на сегодня редакции Красной книги Камчатского края перечислены 30 видов рыб.

Fishnews

НазадМетки: камчаткаросрыболовство

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