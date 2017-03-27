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В Великобритании надеются на «рыбный Brexit»

Представители рыбного хозяйства Соединенного Королевства считают, что власти готовы прекратить действие Лондонской конвенции 1964 г. Этот документ дает право европейским судам вести промысел у берегов островного государства.

Выход из Евросоюза означает, что Соединенное Королевство автоматически отказывается и от Общей политики в области рыболовства ЕС, связанной, в частности, с распределением квот. Однако вне зависимости от исхода Brexit Великобритания не сможет запретить европейским судам заходить в ее акваторию до тех пор, пока не откажется от Лондонской конвенции 1964 г., пишет издание Express.

Этот документ дает право судам 12 стран, ныне входящим в ЕС, заходить в прибрежные воды Соединенного Королевства (6-12 морских миль от береговой линии).

По мнению некоторых представителей отрасли, премьер-министр Тереза Мэй готова уведомить ЕС о том, что Великобритания со своей стороны прекратит действие соглашения в двухлетний срок (это совпадает со временем выхода страны из Евросоюза). Такое решение даст главе правительства возможность закрыть воды государства для европейских рыбаков в случае, если переговоры о Brexit зайдут в тупик.

Однако официальный представитель премьер-министра заявил, что сообщения о том, что Тереза Мэй якобы готова отказаться от Лондонской конвенции 1964 г., являются «чистой спекуляцией».

Между тем многие британские рыбаки видят в Brexit шанс для восстановления контроля страны над своими территориальными водами. Как сообщает корреспондент Fishnews, ежегодно для акваторий Соединенного Королевства назначаются квоты на добычу определенных объектов. По данным промышленников, это приводит к ежегодному выбросу миллионов тонн хорошей рыбы из-за страха капитанов превысить норму вылова.

В этой связи многие рыбаки поддерживают не только выход страны из ЕС, но и отказ от Лондонской конвенции. Они хотят изгнать иностранцев из вод Соединенного Королевства, так как сейчас почти 60% уловов там добывается европейскими судами. Затем рыба перерабатывается на континенте и поставляется в Великобританию в виде готовых продуктов.

Кроме того, многие считают Лондонскую конвенцию 1964 г. невыгодной для британских рыбаков. Она дает возможность европейским судам Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Испании и Швеции вести промысел в 32 морских зонах вокруг Британских островов, при том, что англичане могут ловить у побережья Европы лишь в 5 зонах.

Fishnews

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