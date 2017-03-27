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Сахалинская марикультура ждет поправок Минсельхоза

Власти Сахалинской области считают, что законодательные изменения, расширяющие возможности использования акваторий под марикультуру, откроют перед отраслью новые возможности.

Правительство Сахалинской области уже неоднократно заявляло о перспективах развития в регионе марикультуры. Как сообщили Fishnews в областном агентстве по рыболовству, одним из наиболее проработанных предложений этой сфере является проект по созданию в Сахалино-Курильском бассейне морского биотехнопарка – для него разработано технико-экономическое обоснование.

Этот проект предполагает создание берегового комплекса по производству молоди беспозвоночных, морских хозяйств по товарному выращиванию объектов марикультуры, с общими береговыми базами обслуживания, и процессингового центра (перерабатывающих мощностей). Планируемый годовой выпуск молоди трепанга составляет от 30 до 40 млн особей. Объем получаемой на коллекторах молоди гребешка – около 16 млн особей. Ожидаемый объем продукции составит около 800 тонн гребешка и 960 тонн трепанга.

Однако, как отметили в агентстве, реализацию проектов в сфере марикультуры блокируют административные барьеры, созданные федеральным законодательством. В Сахалинской области практически каждый метр акватории на удалении от берега, по крайней мере, до 2 км (в отдельных случаях - до З км) закреплен за пользователем, при этом, по действующему законодательству, нельзя использовать рыбопромысловый участок под аквакультуру.

«Это обстоятельство на сегодняшний день полностью блокирует реализацию любых проектов по развитию марикультуры в Сахалинской области», – подчеркнули в агентстве.

Областное правительство неоднократно направляло в адрес федеральных ведомств свои предложения по решению вопроса об использовании РПУ для аквакультуры. В свою очередь, Минсельхоз России подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, направленные на создание условий для опережающего развития аквакультуры (рыбоводства)», к которому сахалинскими властями также подготовлен и направлен ряд замечаний.

«В случае успешного внесения поправок инвестор создания центра по развитию марикультуры в Сахалинской области, несомненно, будет определен», – считают в агентстве.

Fishnews

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