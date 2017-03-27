27 марта 2017 года

Сахалинская марикультура ждет поправок Минсельхоза

Власти Сахалинской области считают, что законодательные изменения, расширяющие возможности использования акваторий под марикультуру, откроют перед отраслью новые возможности.

Правительство Сахалинской области уже неоднократно заявляло о перспективах развития в регионе марикультуры. Как сообщили Fishnews в областном агентстве по рыболовству, одним из наиболее проработанных предложений этой сфере является проект по созданию в Сахалино-Курильском бассейне морского биотехнопарка – для него разработано технико-экономическое обоснование.

Этот проект предполагает создание берегового комплекса по производству молоди беспозвоночных, морских хозяйств по товарному выращиванию объектов марикультуры, с общими береговыми базами обслуживания, и процессингового центра (перерабатывающих мощностей). Планируемый годовой выпуск молоди трепанга составляет от 30 до 40 млн особей. Объем получаемой на коллекторах молоди гребешка – около 16 млн особей. Ожидаемый объем продукции составит около 800 тонн гребешка и 960 тонн трепанга.

Однако, как отметили в агентстве, реализацию проектов в сфере марикультуры блокируют административные барьеры, созданные федеральным законодательством. В Сахалинской области практически каждый метр акватории на удалении от берега, по крайней мере, до 2 км (в отдельных случаях - до З км) закреплен за пользователем, при этом, по действующему законодательству, нельзя использовать рыбопромысловый участок под аквакультуру.

«Это обстоятельство на сегодняшний день полностью блокирует реализацию любых проектов по развитию марикультуры в Сахалинской области», – подчеркнули в агентстве.

Областное правительство неоднократно направляло в адрес федеральных ведомств свои предложения по решению вопроса об использовании РПУ для аквакультуры. В свою очередь, Минсельхоз России подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, направленные на создание условий для опережающего развития аквакультуры (рыбоводства)», к которому сахалинскими властями также подготовлен и направлен ряд замечаний.

«В случае успешного внесения поправок инвестор создания центра по развитию марикультуры в Сахалинской области, несомненно, будет определен», – считают в агентстве.

Fishnews