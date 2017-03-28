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33-я сессия российско-японской смешанной комиссии по рыбному хозяйству. Фото пресс-службы ФАР

Россия и Япония обсудили минтай и лосось

Вопросы рыболовства и его сырьевой базы рассматривались на сессии смешанной российско-японской комиссии. Стороны, в частности, отметили необходимость разработки научно обоснованного режима управления ресурсами минтая в центральной части Берингова моря за пределами 200-мильной зоны.

Об итогах 33-й сессии российско-японской смешанной комиссии по рыбному хозяйству рассказали в Росрыболовстве. Переговоры проходили в Москве. Делегацию РФ возглавлял заместитель руководителя федерального агентства Петр Савчук, японскую – начальник управления развития воспроизводства департамента рыболовства Масаки Хосина.

Участники сессии обсудили сотрудничество между странами в области рыбного хозяйства, в том числе промысел японскими судами лососей российского происхождения в исключительной экономзоне Японии за 2016 г.

Рассмотрели вопросы, связанных с состоянием запасов и регулированием добычи лососей в северо-западной части Тихого океана: стороны обменялись информацией в области научных исследований и в сфере предотвращения нелегального лова. В частности, отмечено, что предусмотренная 32-й сессией Программа научно-технического сотрудничества на 2016 г. успешно выполнена.

Представители РФ рассказали, что в целом запасы российских стад тихоокеанских лососей находятся в хорошем состоянии. По данным японских специалистов, на основе анализа путины 2016 г. ожидается, общая добыча лососей у российского побережья в 2017 г. будет ниже среднего улова последних пяти лет, но запасы лососей российского происхождения в целом на высоком уровне. Стороны пришли к единому мнению: из азиатских стад лососей запасы кеты, нерки и горбуши продолжают оставаться высокими, но некоторые популяции находятся в нестабильном состоянии.

На основании соглашения Япония готова оказывать в 2017 – 2018 гг. безвозмездное техническое содействие, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Стороны разработали предложения по плану научных исследований, необходимых для сохранения, воспроизводства, оптимального использования и управления запасами лососей, и включили эти инициативы в программу научно-технического сотрудничества на 2017 г. План был утвержден по итогам сессии. Также представители двух стран одобрили проект аналогичной программы на 2018 г.

Кроме того, стороны отметили активную деятельность уполномоченных органов России и Японии, направленную на недопущение промысла судами третьих стран лососей российского и японского происхождения за пределами 200-мильных зон этих стран в северо-западной части Тихого океана.

Стороны также пришли к единому мнению о необходимости разработки с заинтересованными странами научно обоснованного режима управления ресурсами минтая в центральной части Берингова моря за пределами 200-мильной зоны.

Япония заявила, что в 2017 г. ее суда не будут вести промысел минтая в центральной части Охотского моря за пределами 200-мильной зоны РФ. Россия, в свою очередь, отметила важность озвученной позиции.

На встрече также рассмотрены результаты сотрудничества в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

34-ю сессию смешанной комиссии решено провести в марте 2018 г. в Токио.

Вопрос промысла лососей японскими судами в ИЭЗ России обсудят в рамках межправительственных консультаций, которые стартовали 27 марта в Москве.

Fishnews

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