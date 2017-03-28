28 марта 2017 года

Семга Норвегии смотрит на китайский рынок

Норвежские производители рыбопродукции пытаются восстановить сотрудничество с КНР, пользуясь улучшением отношений между странами. Представители рыбного хозяйства королевства рассчитывают провести переговоры в Пекине в ходе апрельского визита.

В декабре прошлого года торговое сотрудничество КНР и Норвегии нормализовалось. Как сообщает корреспондент Fishnews, в 2010 г. отношения двух стран испортило решение Нобелевского комитета вручить премию мира китайскому правозащитнику и диссиденту Лю Сяобо.

В связи с «потеплением» Норвегия – крупнейший производитель атлантического лосося – пытается увеличить экспорт рыбопродукции на китайский рынок, пишет информагентство Bloomberg. По его данным, целый ряд инвесторов и управляющих директоров присоединится к делегации норвежского премьер-министра Эрны Сульберг, собирающейся в Пекин в апреле этого года. Представители отраслевого бизнеса надеются восстановить утраченные из-за инцидента деловые связи и найти новых партнеров.

Один из удачных примеров «рыбного» взаимодействия – сотрудничество компании Marine Harvest ASA и Alibaba Group в сфере продажи лосося через Интернет. Портфельный менеджер фонда Holberg Triton Хогне Тиссой считает, что стороны имеют все шансы на успех.

Пока же, по информации Undercurrent News, рыбное хозяйство Норвегии не почувствовало эффекта от улучшения отношений между странами. Отмечается, что до сих пор происходят задержки на таможне, из-за чего в Китай не попадают крупные партии продукции. А без возобновления стабильных поставок полноценной экспансии на рынок КНР ждать не приходится.

Fishnews