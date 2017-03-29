29 марта 2017 года

Отставание по минтаю ликвидировано

На 28 марта российские рыбаки добыли в Охотском море 760,5 тыс. тонн минтая – 71% от общего допустимого улова. Уровень прошлого года превышен на 8,9 тыс. тонн (к 21 марта отставание составляло 6 тыс. тонн).

Тихоокеанской сельди в Северо-Охотоморской подзоне освоено 66,2 тыс. тонн (+9,5 тыс. тонн). Данные по охотоморской экспедиции озвучил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов на заседании штаба путины.

Добычу минтая в Охотском море осуществляют 127 судов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, удачному промыслу способствовала сохранявшаяся на прошлой неделе благоприятная метеорологическая и ледовая обстановка. Там, где еще оставались ледовые поля, они были легко проходимы для флота. Однако в основном суда работали на открытой воде.

За безопасностью экспедиции следили спасатели «Сибирский» – в северной части Охотского моря – и «Суворовец» — в южной. Аварийных ситуаций за минувшую неделю не возникало.

В Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка удовлетворительна, в районе работают 37 крупнотоннажных и 5 среднетоннажных судов. Скопления минтая устойчивы и рассредоточены по всему району. В уловах преобладает рыба размером 40-45 см. В отдельных тралениях – до 15% особей на нерестовых стадиях. С начала года в подзоне освоено 77% установленной квоты.

В Западно-Камчатской подзоне облавливают минтай 59 судов. Промысловая обстановка удовлетворительна, но скопления неустойчивы. Уловы держатся в пределах 80-150 тонн на судосутки, в тралах преобладает рыба размером 38-42 см. В районе продолжают работать до восьми судов снюрреводного промысла. В целом по подзоне освоено 60% установленной квоты.

В Камчатско-Курильской подзоне минтай добывают 22 судна. Промысловая обстановка там удовлетворительна, но также нестабильна. Уловы колеблются в пределах от 40 до 160 тонн в сутки. В районе продолжают работать суда снюрреводного промысла, сдающие уловы на береговые предприятия. Установленная для подзоны квота освоена в полном объеме.

На Северных Курилах в отчетный период работало до 10 судов. Промысловая обстановка стабильна, уловы – до 120 тонн на судосутки. Уровень освоения промышленной квоты составляет 18%.

Добычу сельди в Северо-Охотоморской подзоне продолжают вести 3 судна по промышленным и одно – по прибрежным квотам. Уловы в отчетный период достигали 110 тонн в сутки. 27 марта три судна приступили к промыслу в Западно-Камчатской подзоне. В этом районе скопления сельди пока малочисленны и очень подвижны, уловы не превышали 23 тонн на судосутки.

В районе экспедиции находится 24 единиц транспорта, под погрузкой ежедневно – от 12 до 15 судов, остальные - в ожидании накопления продукции на промысловых судах и на переходах. За отчетный период закончили погрузку и снялись в порт 21 транспорт различной емкости.

На контроле работы флота и обеспечения погрузочных работ находятся 30 инспекторов морской охраны. Также работают два патрульных судна. Простоев судов на перегрузах из-за отсутствия инспекторов не наблюдалось.

В экспедиции работают 14 наблюдателей из ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.

Согласно прогнозу специалистов Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, в ближайшую неделю погодные условия в районе работы флота кардинально не изменятся. Небольшое усиление ветра следует ожидать лишь в начале этой недели в заливе Шелихова и в районе впадины ТИНРО. Ледовая обстановка будет стабильной, непродолжительный период штормовых условий ожидается в северо-восточных и центральных районах акватории. Сильные северо-восточные ветра активизируют взлом поля сплоченного льда и вынос его из залива Шелихова, что может затруднять проведение промысловых операций на подходах к заливу. С 31 марта в Охотском море будет сохраняться маловетреная погода, в районах промысла установится благоприятная стабильная ледовая обстановка, считают ученые.

Особое внимание Василий Соколов уделил высокому уровню освоения минтая в Северо-Охотоморской подзоне. Он обратился к президенту Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герману Звереву с просьбой провести работу с добытчиками минтая, чтобы они рассчитывали уровень освоения квот и смогли без проблем добывать сельдь в сезоне «Б».

«Возникает вопрос, насколько эффективен будет промысел сельди в Северо-Охотоморской подзоне осенью, учитывая, что на неизбежный прилов минтая квоты у большинства компаний может просто не остаться. В связи с этим я бы просил довести до пользователей эту информацию. Сейчас можно выловить гораздо больше, но осенью получить проблемы с нарушением правил рыболовства при осуществлении промысла сельди. Этой ситуации всем заинтересованным участникам промысла, думаю, хотелось бы избежать», – подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства.

Fishnews