29 марта 2017 года

Россия и Иран отметили важность сотрудничества на Каспии

Президент Владимир Путин провел переговоры с иранским коллегой Хасаном Рухани. Планируется, в частности, нарастить взаимные товарные потоки и расширить сотрудничество на Каспийском море, в том числе в области управления водными биоресурсами.

Встреча президентов России и Ирана прошла в Кремле с участием руководителей ведомств и представителей крупного бизнеса. Обсуждались перспективы расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. «В прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 70%. Это в современных сложных экономических условиях уникальное явление», – отметил Владимир Путин.

По итогам встречи он рассказал, что на переговорах были проанализированы возможности для дальнейшего наращивания взаимных товарных потоков и инвестиций, расширения контактов в области инноваций и новых технологий. В этой связи поставлены конкретные задачи перед двусторонней межправительственной комиссией и комиссией высокого уровня в научно-технической сфере.

«В частности, признано необходимым активизировать работу по реализации «дорожной карты» сотрудничества в торговле и промышленности. Отмечена важность создания благоприятных условий для встречных поставок сельскохозяйственной продукции, продовольствия», – подчеркнул Владимир Путин. Обе стороны также высказались в поддержку формирования зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

Отдельное внимание было уделено мерам по увеличению взаимной торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, расширению доступа российской и иранской продукции животного и растительного происхождения на рынки обоих государств при условии обеспечения ее безопасности.

«Стороны выступили за дальнейшее расширение всестороннего сотрудничества на Каспийском море, в том числе в сфере создания гарантий для мира, стабильности и безопасности в регионе, безопасности мореплавания, транзита и мультимодальных перевозок, устойчивого развития, защиты окружающей среды, охраны и управления водными биоресурсами, противодействия загрязнению нефтью, а также в сфере торговли, туризма и морских научных исследований», – говорится в совместном заявлении.

Российский президент также сообщил, что в свете предстоящего в этом году в Астане пятого Каспийского саммита главы двух государств считают целесообразным как можно скорее завершить подготовку Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Как ранее писал Fishnews, эта конвенция должна стать базовым международным договором, регулирующим деятельность сторон на Каспии. Основные ее принципы были согласованы президентами России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана на четвертом Каспийском саммите.

Fishnews