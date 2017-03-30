Новости
Встреча президента Ирана Хасана РУХАНИ и президента России Владимира ПУТИНА. Фото пресс-службы Кремля

Россия и Иран отметили важность сотрудничества на Каспии

Президент Владимир Путин провел переговоры с иранским коллегой Хасаном Рухани. Планируется, в частности, нарастить взаимные товарные потоки и расширить сотрудничество на Каспийском море, в том числе в области управления водными биоресурсами.

Встреча президентов России и Ирана прошла в Кремле с участием руководителей ведомств и представителей крупного бизнеса. Обсуждались перспективы расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. «В прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 70%. Это в современных сложных экономических условиях уникальное явление», – отметил Владимир Путин.

По итогам встречи он рассказал, что на переговорах были проанализированы возможности для дальнейшего наращивания взаимных товарных потоков и инвестиций, расширения контактов в области инноваций и новых технологий. В этой связи поставлены конкретные задачи перед двусторонней межправительственной комиссией и комиссией высокого уровня в научно-технической сфере.

«В частности, признано необходимым активизировать работу по реализации «дорожной карты» сотрудничества в торговле и промышленности. Отмечена важность создания благоприятных условий для встречных поставок сельскохозяйственной продукции, продовольствия», – подчеркнул Владимир Путин. Обе стороны также высказались в поддержку формирования зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

Отдельное внимание было уделено мерам по увеличению взаимной торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, расширению доступа российской и иранской продукции животного и растительного происхождения на рынки обоих государств при условии обеспечения ее безопасности.

«Стороны выступили за дальнейшее расширение всестороннего сотрудничества на Каспийском море, в том числе в сфере создания гарантий для мира, стабильности и безопасности в регионе, безопасности мореплавания, транзита и мультимодальных перевозок, устойчивого развития, защиты окружающей среды, охраны и управления водными биоресурсами, противодействия загрязнению нефтью, а также в сфере торговли, туризма и морских научных исследований», – говорится в совместном заявлении.

Российский президент также сообщил, что в свете предстоящего в этом году в Астане пятого Каспийского саммита главы двух государств считают целесообразным как можно скорее завершить подготовку Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Как ранее писал Fishnews, эта конвенция должна стать базовым международным договором, регулирующим деятельность сторон на Каспии. Основные ее принципы были согласованы президентами России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана на четвертом Каспийском саммите.

Fishnews

Назад

Лента новостей

30 марта 2017 года

Российский вылов преодолел отставание

К 28 марта отечественные рыбаки добыли более 1,3 млн тонн водных биоресурсов, что на 1,4% выше уровня 2016 г. Опережающими темпами идет промысел на Дальнем Востоке и в зонах иностранных государств.

29 марта 2017 года

Построить флот и не разориться

Снижением стоимости постройки судна целесообразно озаботиться еще на этапе проектирования, обращает внимание начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей Мазохин.

Белгородцам помогут собраться на рыбалку

В Белгороде 19-23 апреля пройдет ХV межрегиональная специализированная выставка «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка». Ее посетители смогут не только ознакомиться с широким спектром товаров и услуг в сфере рыбной ловли, но и получить информацию об организации досуга в регионе.

«Островной» присматривается к инвестквотам

Планы по реконструкции и дальнейшему развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане обсуждались на встрече главы Росрыболовства Ильи Шестакова с руководством и инвесторами предприятия.

Дагестанская рыба пострадала от ГЭС

Арбитражный суд Республики Дагестан оставил в силе два постановления о штрафах, выписанных ПАО «РусГидро». По данным теруправления Росрыболовства, нарушения при эксплуатации Гоцатлинской гидроэлектростанции на реке Аварское Койсу нанесли урон запасам рыбы.

Минвостокразвития расписало передачу «морских огородов»

Новый порядок формирования рыбоводных участков для марикультуры в Дальневосточном регионе предложило Минвостокразвития. В схеме распределения планируется задействовать правительственную подкомиссию и Фонд развития Дальнего Востока.

МИД выбирает самые полезные проекты для Южных Курил

Министерство иностранных дел совместно с другими ведомствами ведут интенсивную работу по подбору экономически значимых проектов по российско-японской хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

На вопрос по ТСК для маломерного флота ищут ответ

В России разработают «дорожную карту» создания отечественных ТСК, предназначенных для мониторинга нахождения на промысле маломерных судов. Оборудование должно соответствовать всем техническим требованиям и при этом быть недорогим и качественным.

Бизнес пообещал сообщать о подозрительных судах

Погрануправление ФСБ по восточному арктическому району и Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки договорились, что члены объединения будут информировать о судах под иностранными флагами либо без государственной принадлежности.

Отставание по минтаю ликвидировано

На 28 марта российские рыбаки добыли в Охотском море 760,5 тыс. тонн минтая – 71% от общего допустимого улова. Уровень прошлого года превышен на 8,9 тыс. тонн (к 21 марта отставание составляло 6 тыс. тонн).

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

«БААДЕР». Легендарные машины

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

Ждать принятия подзаконных актов мы не можем

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенант Сергей КУДРЯШОВ

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Сергей КУДРЯШОВ

Стараемся предметно работать с рыбаками

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр САВЧУК

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Петр САВЧУК

На рыбных прилавках пора навести порядок

Все интервью

Личное мнение

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Построить флот и не разориться

Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот» Мария ПРОХОРЕНКО

Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот»

Мария ПРОХОРЕНКО

Надо помогать ребятам воплощать мечты о море

Все материалы

Крупным планом

В подмосковном Голицыне прошло ежегодное заседание совета Ассоциации «ГКО Росрыбхоз»

Прудовое рыбоводство ставит новые задачи

Для того чтобы рассказать бизнесу, каким образом работать с информационной системой по оформлению ВСД, управление Россельхознадзора по Приморскому краю решило проводить во Владивостоке семинары

Предпринимателей учат оформлять «ветеринарки» на уловы

Все материалы

События

Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.