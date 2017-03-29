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В Росрыболовстве на расширенном совещании рассмотрели вопросы оснащения маломерных судов техническими средствами контроля. Фото пресс-службы ФАР

На вопрос по ТСК для маломерного флота ищут ответ

В России разработают «дорожную карту» создания отечественных ТСК, предназначенных для мониторинга нахождения на промысле маломерных судов. Оборудование должно соответствовать всем техническим требованиям и при этом быть недорогим и качественным.

В Росрыболовстве на расширенном совещании рассмотрели вопросы оснащения маломерных судов техническими средствами контроля. В обсуждении, помимо представителей федерального агентства, участвовали Минсельхоз, Минтранс, Росморречфлот, Минпромторг, ФСБ России, ЦСМС, АО «Спутниковая система «Гонец», ФГУП «Морсвязьспутник», сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Сейчас проблема соблюдения правил безопасности на промысле маломерных судов стоит очень остро, к сожалению, есть несчастные случаи с человеческими жертвами», – отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

В настоящее время на техвооружении флота отсутствует бюджетное и компактное оборудование, способное выполнять функции ТСК маломерных судов в морской среде и при этом недорого обеспечивать непрерывность и некорректируемость передаваемых данных, обратили внимание в ведомстве.

Создание системы мониторинга маломерных судов на промысле включено в план мероприятий по оптимизации контрольно-надзорной деятельности в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов от 22 ноября 2016 г. Минсельхозу совместно с Минтрансом, ФСБ и Росрыболовством поручено подготовить доклад в Правительство РФ по вопросу оснащения маломерных судов рыбопромыслового флота ТСК.

Участники совещания отметили, что система должна обеспечивать решение сразу нескольких задач. Это сохранение водных биоресурсов и противодействие ННН-промыслу (Росрыболовство, Пограничная служба ФСБ России); пограничный контроль (ПС ФСБ России); портовый контроль (Минтранс России); обеспечение безопасности мореплавания и спасания человеческой жизни (МЧС России).

Использование системы не должно создавать повышенные расходы для бюджета, а также для судовладельцев. Однако все требования к ТСК должны быть соблюдены. «В частности, протоколы обмена должны быть унифицированы и открыты, для того чтобы все производители устройств мониторинга смогли начать выпуск изделий, что приведет к снижению стоимости устройств. При этом не должно быть возможности корректировки данных ТСК. В число обязательных характеристик также входит устойчивость к агрессивной морской среде, положительная плавучесть и автономное электропитание в течение не менее 48 часов», – рассказали в пресс-службе.

Дискуссия на встрече развернулась вокруг возможности обеспечения системы мониторинга отечественной спутниковой системой «Гонец». Сейчас оборудование, предлагаемое «Гонцом», дорогостоящее и громоздкое для маломерного флота. Вместе с тем потребность в оснащении компактным и функциональным недорогим комплектом ТСК очень высока.

По словам начальника Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артема Вилкина, сейчас есть два бюджетных варианта ТСК отечественного производства, которые отвечают обозначенным требованиям (начальная цена 22 тыс. рублей и 35 тыс. рублей) и ЦСМС готов приступить к их тестированию.

По итогам совещания решено подготовить проект доклада в правительство с предложениями по ТСК для маломерного флота, провести совещание на площадке Минпромторга с привлечением профильных департаментов для разработки нового, востребованного на рынке продукта российского производства. Предусмотрено формирование «дорожной карты» по его созданию и внедрению и одновременно тестирование уже существующих аналогов.

Кроме того, будут подготовлены предложения по внесению поправок в отраслевое законодательство и нормативные акты для усовершенствования мониторинга на промысле.

Fishnews

НазадМетки: правительстворосрыболовство

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