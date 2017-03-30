30 марта 2017 года

Программа развития Арктики получит ускорение

Президент Владимир Путин дал указание правительству России ускорить подготовку программы социально-экономического развития Арктического региона. Минэкономразвития предлагает взять за основу три драйвера.

Глава государства 29 марта посетил остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где ознакомился с результатами работ по ликвидации экологического ущерба Арктической зоны РФ. В поездке Владимира Путина сопровождали премьер Дмитрий Медведев, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, глава Минобороны Сергей Шойгу и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля, на совещании по вопросу комплексного развития Арктики Владимир Путин дал указание Правительству ускорить подготовку программы социально-экономического развития региона и поручил Минобороны и ФСБ обеспечить защиту национальных интересов страны в Арктике. Кроме того, президент подчеркнул, что Россия готова к совместному освоению региона с иностранными партнерами в различных сферах.

Новая редакция госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» была разработана и внесена в правительство Минэкономразвития. Проект состоит из 7 подпрограмм. Об этом замминистра Александр Цыбульский рассказал на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики, состоявшемся в Архангельске в рамках международного форума.

«Перед нами стоит ключевая задача: с одной стороны, сформировать эффективную государственную программу, в полной мере отвечающую положениям стратегических документов по Арктике, с другой – обеспечить ее надлежащее финансирование без ущерба для экономики страны. В этих реалиях очевидно, что государственная программа нуждается в жесткой, но неизбежной оптимизации», – заявил замглавы Минэкономразвития.

Дорабатывать проект программы ведомство предлагает на основе трех драйверов: развитие арктической инфраструктуры, Северного морского пути и арктического континентального шельфа.

Fishnews