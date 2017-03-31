31 марта 2017 года

Владимир Путин пригласил на Севморпуть

Президент Владимир Путин отметил, что развитие технологий судостроения и таяние полярных льдов делают Северный морской путь очень выгодным транспортным коридором между Европой и Азией.

На пленарном заседании IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» президент Владимир Путин подчеркнул, что у России весьма обширная экономическая программа для этого региона, рассчитанная на многие годы вперед. При этом особое внимание уделяется Северному морскому пути.

«Изменение ледовой обстановки, появление новых, современных судов делает его практически круглогодичной артерией, во всяком случае в ближайшее время, уверен, так и произойдет, причем эффективной и надежной, имеющей огромный потенциал для российской и для глобальной экономики, - заявил глава государства.

Президент рассказал, что поручил правительству проработать вопросы создания отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие СМП и прилегающих опорных территорий, в том числе развитие инфраструктуры, гидрографии, безопасности, управление и все необходимые при этом сервисы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Владимир Путин пригласил иностранных коллег активно использовать возможности Севморпути, чтобы снизить издержки и сроки доставки грузов между Европой и Азией. «При этом хорошо понимаем: для того, чтобы этот коридор был конкурентоспособным, универсальным, востребованным для перевозки всех типов грузов – от сырья до контейнеров, – необходимо сформировать для транспортных компаний максимально благоприятные условия, отвечающие самым современным международным стандартам в этой сфере», - добавил президент.

Он обратил внимание на повышение эффективности новейших технологий. «Вот сегодня мы принимали первый танкер в построенном новом порту Сабетта. Абсолютно новый порт, построенный с нуля в Арктической зоне, в чистом поле, что называется. Еще совсем недавно это было бы трудно сделать с таким качеством. Корабль, который сегодня подошел в этот порт, – это современные технологии, он проламывает лед, сам как ледокол идет, под два метра толщиной. Вот новые технологии», – отметил глава государства.

Вторым существенным фактором он назвал изменение климата: количество дней навигации по Северному морскому пути в последнее время резко увеличивается.

«Я, как вы знаете, вчера был в районе совсем Крайнего Севера, на Земле Франца-Иосифа, это 900 километров от Северного полюса. Мне там наши специалисты, наши ученые говорили о том, что они наблюдают постоянное таяние снегов, ледников», - рассказал президент.

Он подчеркнул, что с изменением климата наступают более благоприятные условия для использования региона в экономических целях. «Если эти тенденции будут развиваться таким образом, то смотрите, что произойдет. Сегодня у нас по Северному морскому пути отгружаются товары в объеме 1,4 млн тонн, к 2035 году это уже будет 30 млн тонн, - озвучил прогноз Владимир Путин. - Вот вам рост».

Fishnews