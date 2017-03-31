31 марта 2017 года

Депутаты Камчатки предлагают вариант решения вопроса с жаберными сетями

Массовое использование жаберных сетей на промысле тихоокеанских лососей несет риски для сохранения ресурса, считают в Законодательном собрании Камчатского края. Парламентарии предложили дать возможность решать этот вопрос на региональном уровне.

Дискуссии развернулись на Камчатке по вопросу использования на лососевой путине жаберных сетей. В последние годы вместо привычных ставных неводов на морских участках все активнее применяют жаберные сети, и такая тенденция вызывает обеспокоенность, заявили в Законодательном собрании края.

В феврале камчатский парламент решил обратиться по этому вопросу к главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву: депутаты отмечают те риски, которые таит в себе массовое, с трудом поддающееся контролю использование жаберных сетей. «Сети выставляются в линию или в шахматном порядке на всю протяженность рыбопромыслового участка на продолжительное время и порой полностью перекрывает проход лососей на нерест», – говорится в обращении к премьер-министру.

По действующему порядку, у региональных комиссий нет полномочий определять орудия и способы добычи анадромных видов рыб. «Поэтому в прошлом году на путине создалась очень сложная ситуация с пропуском производителей на нерест», – заявил Fishnews вице-спикер Законодательного собрания Камчатского края Роман Гранатов. Он отметил, что в некоторые реки – в основном это касается западного побережья полуострова – лосось в должном объеме не зашел.

По словам парламентария, спорная ситуация возникла из-за того, что некоторые пользователи морских участков стали отдавать их в своеобразную «субаренду» бригадам, массово использующим жаберные сети вместо такого щадящего орудия лова, как ставные невода. Роман Гранатов отметил, что уловы в таком случае очень сложно контролировать, что создает почву для незаконной добычи. Идет борьба с браконьерством, территориальное управление Росрыболовства наводит порядок на водных объектах, участвуют в этой работе и рыбопромышленники. Но без таких кардинальных мер, как ограничение использования жаберных сетей, вопрос сохранения ресурса не решить, считает собеседник Fishnews.

Парламентарии также указали на то, что часть сетей отрывается, свободно дрейфует и тонет, нанося непоправимый ущерб экологии и создавая угрозу безопасности мореплавания.

Депутаты считают необходимым передать решение вопроса использования жаберных сетей при промышленном лове лососей на морских участках на уровень региона. Нужно внести изменения в приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 8 апреля 2013 г. № 170 и наделить комиссии по анадромным правом определять способы и орудия добычи, отметил Роман Гранатов. Он обратил внимание на то, что такое решение в ноябре прошлого года поддержал Дальневосточный научно-промысловый совет.

Законодательное собрание выступило за то, чтобы ускорить внесение этих поправок. По информации пресс-службы ЗС, краевые парламентарии также обсуждали эту тему в Москве с сенатором от Камчатки Борисом Невзоровым.

Fishnews