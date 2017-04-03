03 апреля 2017 года

Минсельхоз предложил меры для регулирования добычи краба

Проект приказа Минсельхоза предусматривает минимальный суточный объем добычи равношипого краба в новом подрайоне промысла – центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.

Таблицу минимальных суточных объемов вылова крабов на судно длиной от 65 до 34 м планируется дополнить: включить в нее показатель для равношипого краба в центральной части Охотского моря. Предлагается объем 1,14 тонны, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке к проекту приказа отмечено, что общий допустимый улов на 2017 г. в новом подрайоне утвержден для крабов равношипого, стригунов опилио и ангулятуса, однако для двух последних ОДУ распределен только на квоты добычи в научно-исследовательских и контрольных целях. Для равношипого краба предусмотрены объемы для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, а также для промышленного рыболовства. В связи с этим потребовалось вносить изменения в минимальные объемы, установленные приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27 ноября 2013 г. № 438.

Напомним, что заявку России о включении в состав ее континентального шельфа анклава в срединной части Охотского моря специальная комиссия ООН удовлетворила в 2014 г. Как отмечали ранее в Росрыболовстве, такое решение позволяет отечественным рыбакам начать промысел глубоководных видов краба в этом районе.

Минимальные суточные объемы добычи крабов были установлены для противодействия незаконному промыслу: чтобы бороться со случаями, когда судно, если судить по официальным уловам, работает за пределами рентабельности, однако продолжает находиться в промрайоне и занимается нелегальной добычей.

Fishnews