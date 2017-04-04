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Делегация Оренбургской области приняла участие в расширенном заседании «Бассейн реки Урал. Экология. Проблемы. Перспективы». Фото пресс-службы правительства региона

Россия и Казахстан согласуют меры по спасению реки Урал

Главы Оренбургской и Западно-Казахстанской областей подписали протокол, регламентирующий теоретическую и практическую работу по охране реки Урал. Планируется подготовить совместную дорожную карту по улучшению экосистемы и предотвращению загрязнения.

Делегация Оренбургской области во главе с губернатором Юрием Бергом приняла участие в расширенном заседании «Бассейн реки Урал. Экология. Проблемы. Перспективы», которое прошло в городе Уральске Республики Казахстан. Мероприятие состоялось в рамках реализации соглашения между правительствами двух государств по сохранению экосистемы бассейна реки (документ был подписан в октябре 2016 г. в Астане).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Оренбургской области, по итогам обсуждения Юрий Берг и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов подписали двусторонний протокол. Он регламентирует научную и практическую деятельность по комплексной охране и рациональному использованию природных ресурсов бассейна Урала.

Отмечено, что поставленные задачи требуют совместных усилий органов исполнительной власти и общественности обеих стран. Планируется разработать совместную дорожную карту по улучшению экосистемы бассейна и предотвращению трансграничного загрязнения Урала, а также план мероприятий по ее реализации на 2017 - 2021 гг.

Кроме того, предстоит наладить обмен информацией о состоянии реки, разработать механизм совместных мер по ликвидации и сокращению трансграничного воздействия при возникновении чрезвычайных ситуаций. В состав российско-казахстанской комиссии по сохранению экосистемы бассейна Урала предполагается включить ученых обоих государств.

Казахстанской стороне рекомендовано направить правительству республики предложения по вводу государственной монополии на вылов осетровых. Также планируется ускорить работы по резервированию земель для создания природного резервата «Жайык Орманы». На сегодняшний день уже подготовлено научное обоснование создания ООПТ.

Fishnews

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