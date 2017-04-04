04 апреля 2017 года

Горбушовая рыбалка на Сахалине обещает быть непростой

Объемы, прогнозируемые на предстоящую лососевую путину, рассмотрели на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области.

Региональная комиссия установила объемы добычи горбуши в промысловых районах Сахалинской области на 2017 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В этом году решено не устанавливать объемы по этому виду тихоокеанских лососей для юго-западного Сахалина. Рекомендованный вылов для северо-запада – 1200 тонн. В Восточно-Сахалинской подзоне ожидается добыча 20 тыс. тонн горбуши. В Северо-Курильской зоне – 750 тонн, в Камчатско-Курильской подзоне (в границах Сахалинской области) – 750 тонн. Для Южно-Курильской зоны – 6500 тонн.

«Низкие подходы тихоокеанских лососей на юго-запад Сахалина отмечаются на протяжении уже нескольких последних лет. В предстоящую путину прогнозируемый возврат настолько низкий, что его будет недостаточно для заполнения нерестилищ. В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что и на юго-востоке Сахалина река Поронай, а также другие реки заливов Терпения и Анива в лучшем случае заполнятся рыбой на 30%», - цитирует пресс-служба регионального правительства заместителя начальника отдела прогнозирования СахНИРО Марину Стекольщикову.

Прогноз по рыбе крайне скудный, и очень важно проинформировать об этом рыбопромышленников, отметил зампред областного правительства Игорь Быстров. Он также добавил, что нужно направить соответствующую информацию в центр занятости, чтобы люди из других регионов взвешивали все «за» и «против», принимая приглашения поработать на путине.

Fishnews