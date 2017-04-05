05 апреля 2017 года

Рыболовам НАО хотят упростить доступ к путевкам

Выдача путевок на вылов лосося в Ненецком автономном округе проходит с затруднениями уже несколько лет, отмечают власти региона. Ожидается, что вопрос быстрой и удобной реализации таких разрешений в ближайшее время решит Росрыболовство.

Проблему очередей за путевками обсудили замдиректора «Центра природопользования и охраны окружающей среды» НАО Игорь Кисляков и заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Ожидается, что Минсельхоз в ближайшее время даст соответствующие поручения Северо-Западному теруправлению ФАР. Возможно, ТУ организует реализацию путевок через сеть многофункциональных центров предоставления муниципальных и государственных услуг.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации округа, Севрыбвод (в его ведении два рыбопромысловых участка Малой Печоры) по разным причинам приостанавливает продажу путевок. Отмечено, что в прошлом году единственный представитель учреждения в НАО долго находился на больничном, а в 2015 г. он же в летний период отправился в отпуск.

Проблему пришлось решать через «Центр природопользования и охраны окружающей среды». «Чтобы справиться с наплывом рыбаков, продавали путевки с раннего утра и до позднего вечера, - рассказал Игорь Кисляков. - Но это не выход. Наше учреждение создано для охраны природы, а не торговли путевками. Причем в самый жаркий для нас сезон, когда на реку выходят браконьеры».

Fishnews