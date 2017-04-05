05 апреля 2017 года

Госпрограмму по судостроению обновили

Правительство РФ утвердило в новой редакции государственную программу по развитию судостроения. Параметры ее финансирования привели в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и плановый период.

Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 374 изложена в новой редакции государственная программа по развитию судостроения. Согласно распоряжению от 6 июня 2015 г. № 1033 она носит новое название – «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 гг.».

Ответственный исполнитель программы – Министерство промышленности и торговли. Участники – Росморречфлот и Росрыболовство. Предусматриваются три этапа реализации: 2013 – 2020 гг., 2021 – 2025 гг., 2026 – 2030 гг. Как сообщает корреспондент Fishnews, объем бюджетных ассигнований на 2017 г. – 10,292 млрд рублей.

«В связи с изменением названия госпрограммы скорректированы цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации госпрограммы и ее подпрограмм (в части развития техники для освоения шельфовых месторождений). Изменен состав подпрограмм и основных мероприятий госпрограммы в соответствии с новыми задачами, стоящими перед судостроительной отраслью, – рассказали в пресс-службе правительства. – Кроме того, в целях обеспечения реализации госпрограммы разработан механизм отбора проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».

Предполагается, что госпрограмма позволит создать «научно-технический задел для производства конкурентоспособных высокоэкономичных судов и плавсредств гражданского назначения для морского, речного, рыбопромыслового флота и отраслей, осуществляющих добычу минеральных, биологических и энергетических ресурсов Мирового океана и континентального шельфа, а также судов научно-исследовательского и экспедиционного флота». Поможет создать производственные мощности для строительства, ремонта и модернизации современных крупнотоннажных судов и морской техники, обновить производственные базы в судостроительной промышленности.

В программе предусмотрен раздел «Обеспечение приоритетов развития судостроения на Дальнем Востоке», в основном речь идет о судостроительном комплексе «Звезда».

Fishnews