Гостям из Поднебесной закрыли крабовый бизнес

04 апреля 2017 года
Министерство рыболовства и океанов Канады сократило на 22% квоту на вылов краба-стригуна опилио в водах провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В сезоне 2017-2018 гг. разрешенный объем добычи составит всего 35 419 тонн.
Для участия в аукционах по прибрежным квотам понадобится регистрация в любом приморском регионе рыбохозяйственного бассейна или конкретном субъекте РФ – в зависимости от объектов промысла, уточнили в Росрыболовстве.
03 апреля 2017 года
Росрыболовство и Пограничная служба положительно оценили результаты деятельности межведомственной рабочей группы в 2016 г. Принятые на этой площадке решения способствовали повышению эффективности рыболовства и охраны морских биоресурсов.
Росрыболовство может начать прием заявок на инвестквоты уже с 1 июня, если правительство успеет до конца апреля утвердить пакет подзаконных актов. В перечень предлагаемых видов ВБР пока не входят крабы – по ним распределение начнется не ранее 2018 г.
Проект приказа Минсельхоза предусматривает минимальный суточный объем добычи равношипого краба в новом подрайоне промысла – центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.
30 марта 2017 года
Для Аляски промысел краба-стригуна бэрди в Беринговом море закрыли впервые за последние четыре сезона. По данным науки, запасы крайне малы, но промысловики штата считают, что биологи ошибаются.
05 апреля 2017 года
На площадке ФАО разрабатывают руководящие принципы по составлению схем документации улова. Такие системы помогают не пускать на международные рынки нелегально добытую продукцию.
Иран и Норвегия намерены сотрудничать в области рыболовства и ветеринарии. Вопросы развития отношений обсуждались на встрече представителей профильных ведомств двух стран.
Госпрограмма «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 гг.» предусматривает ряд мер по поддержке судостроительной отрасли. В том числе постройки рыбацкого флота. Однако упор делается на суда, которые осуществляют добычу минеральных и энергетических ресурсов.
Научно-исследовательские суда Росрыболовства на Дальневосточном бассейне консолидируют на основе базы ТИНРО-Центра. Планируется, что это позволит повысить управляемость флотом, оптимизировать расходы и увеличить отдачу от экспедиций.
Росрыболовство планирует до ноября закончить реорганизацию бассейновых управлений. На третьем этапе в состав Главрыбвода войдут пять дальневосточных филиалов – Охотрыбвод, Приморрыбвод, Амуррыбвод, Севвострыбвод и Сахалинрыбвод.
Правительство РФ утвердило в новой редакции государственную программу по развитию судостроения. Параметры ее финансирования привели в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и плановый период.
В Охотском море освоено 829 тыс. тонн минтая (77,4% от общего допустимого улова), это на 11,6 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Специализированный промысел в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах прекращен с 1 апреля, суда переходят на лов гижигинско-камчатской сельди.
Выдача путевок на вылов лосося в Ненецком автономном округе проходит с затруднениями уже несколько лет, отмечают власти региона. Ожидается, что вопрос быстрой и удобной реализации таких разрешений в ближайшее время решит Росрыболовство.
04 апреля 2017 года
Многие проблемы, возникающие при формировании правовой базы рыбоводства, связаны с отсутствием концепции его развития, отмечает зампредседателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина Щукина.
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение по использованию принципа one in – two out, когда при установлении нового требования к бизнесу отменяются два действующих.