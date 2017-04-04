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В Приморье изъяли около 1,5 тонн краба без разрешительных документов. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Гостям из Поднебесной закрыли крабовый бизнес

В Приморском крае пограничники изъяли около 1,5 тонн краба без разрешительных документов. Деликатес скупался двумя китайскими предпринимателями для переправки на родину.

Расфасованный в более чем 300 картонных коробок варено-мороженый краб хранился в двух рефконтейнерах на рынке поселка Пограничный, который расположен вблизи российско-китайской границы. Арендовавшие контейнеры китайские бизнесмены признались, что скупали товар в Уссурийске и намеревались выгодно продать его в КНР.

Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, предварительно оценен более чем в 1,3 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Проводится разбирательство.

Fishnew


  • В Приморье изъяли около 1,5 тонн краба без разрешительных документов. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • В Приморье изъяли около 1,5 тонн краба без разрешительных документов. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
    • НазадМетки: КНРкраб

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