Норвегия укрепляет «рыбные» связи с Ираном

28 марта 2017 года
«Мы фокусируемся на разработке решений для современной рыбопереработки. Причем для нас всегда было важно сохранить качество на всех стадиях процесса», - отмечает генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.
Норвежские производители рыбопродукции пытаются восстановить сотрудничество с КНР, пользуясь улучшением отношений между странами. Представители рыбного хозяйства королевства рассчитывают провести переговоры в Пекине в ходе апрельского визита.
27 марта 2017 года
Норвегия и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) запустили уникальное научное судно. Оно будет проводить исследования, которые, в частности, помогут развивающимся странам поддерживать практику устойчивого рыболовства.
23 марта 2017 года
В Брянской области задержали 1,45 тонны мороженой мойвы, ввозимой через Белоруссию. Рыбопродукция норвежского производства, попадающая под контрсанкции, транспортировалась в антисанитарных условиях.
21 марта 2017 года
21 марта в Мурманске пройдет международный семинар, посвященный вопросам внешнеэкономического сотрудничества российских и норвежских предприятий в сфере рыболовства и судостроения.
16 марта 2017 года
Участники очередного раунда переговоров по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана рассчитывают найти компромиссные решения по проекту соглашения о предотвращении ННН-промысла в арктических водах.
05 апреля 2017 года
На площадке ФАО разрабатывают руководящие принципы по составлению схем документации улова. Такие системы помогают не пускать на международные рынки нелегально добытую продукцию.
Госпрограмма «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 гг.» предусматривает ряд мер по поддержке судостроительной отрасли. В том числе постройки рыбацкого флота. Однако упор делается на суда, которые осуществляют добычу минеральных и энергетических ресурсов.
Научно-исследовательские суда Росрыболовства на Дальневосточном бассейне консолидируют на основе базы ТИНРО-Центра. Планируется, что это позволит повысить управляемость флотом, оптимизировать расходы и увеличить отдачу от экспедиций.
Росрыболовство планирует до ноября закончить реорганизацию бассейновых управлений. На третьем этапе в состав Главрыбвода войдут пять дальневосточных филиалов – Охотрыбвод, Приморрыбвод, Амуррыбвод, Севвострыбвод и Сахалинрыбвод.
В Приморском крае пограничники изъяли около 1,5 тонн краба без разрешительных документов. Деликатес скупался двумя китайскими предпринимателями для переправки на родину.
Правительство РФ утвердило в новой редакции государственную программу по развитию судостроения. Параметры ее финансирования привели в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и плановый период.
В Охотском море освоено 829 тыс. тонн минтая (77,4% от общего допустимого улова), это на 11,6 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Специализированный промысел в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах прекращен с 1 апреля, суда переходят на лов гижигинско-камчатской сельди.
Выдача путевок на вылов лосося в Ненецком автономном округе проходит с затруднениями уже несколько лет, отмечают власти региона. Ожидается, что вопрос быстрой и удобной реализации таких разрешений в ближайшее время решит Росрыболовство.
04 апреля 2017 года
Многие проблемы, возникающие при формировании правовой базы рыбоводства, связаны с отсутствием концепции его развития, отмечает зампредседателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина Щукина.
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение по использованию принципа one in – two out, когда при установлении нового требования к бизнесу отменяются два действующих.