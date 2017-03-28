Новости

Норвегия укрепляет «рыбные» связи с Ираном

Иран и Норвегия намерены сотрудничать в области рыболовства и ветеринарии. Вопросы развития отношений обсуждались на встрече представителей профильных ведомств двух стран.

Глава Ветеринарной организации Ирана Мехди Халадж и статс-секретарь министра рыболовства Норвегии Рой Ангелвик провели переговоры в Осло, пишет иранское информагентство Mehr News.

Мехди Халадж отметил необходимость развития взаимодействия в рыбном хозяйстве и подписания специального ветеринарного соглашения.

Рой Ангелвик заявил о готовности Норвегии участвовать в исследовательских проектах в области рыбного хозяйства и подготовке ветеринарных специалистов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для реализации предварительных договоренностей стороны намерены подписать Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поддержания здоровья водных животных и ветеринарии.

Fishnews

НазадМетки: норвегия

Похожие новости

28 марта 2017 года

«БААДЕР». Легендарные машины

«Мы фокусируемся на разработке решений для современной рыбопереработки. Причем для нас всегда было важно сохранить качество на всех стадиях процесса», - отмечает генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.

Семга Норвегии смотрит на китайский рынок

Норвежские производители рыбопродукции пытаются восстановить сотрудничество с КНР, пользуясь улучшением отношений между странами. Представители рыбного хозяйства королевства рассчитывают провести переговоры в Пекине в ходе апрельского визита.

27 марта 2017 года

Рыбные запасы будут исследовать под флагом ООН

Норвегия и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) запустили уникальное научное судно. Оно будет проводить исследования, которые, в частности, помогут развивающимся странам поддерживать практику устойчивого рыболовства.

23 марта 2017 года

Мойва из Норвегии не доехала до российских прилавков

В Брянской области задержали 1,45 тонны мороженой мойвы, ввозимой через Белоруссию. Рыбопродукция норвежского производства, попадающая под контрсанкции, транспортировалась в антисанитарных условиях.

21 марта 2017 года

Специалисты России и Норвегии ищут проекты для сотрудничества

21 марта в Мурманске пройдет международный семинар, посвященный вопросам внешнеэкономического сотрудничества российских и норвежских предприятий в сфере рыболовства и судостроения.

16 марта 2017 года

Полярные воды ждут компромиссных решений

Участники очередного раунда переговоров по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана рассчитывают найти компромиссные решения по проекту соглашения о предотвращении ННН-промысла в арктических водах.

Лента новостей

05 апреля 2017 года

Для рыбы готовят международные правила «регистрации»

На площадке ФАО разрабатывают руководящие принципы по составлению схем документации улова. Такие системы помогают не пускать на международные рынки нелегально добытую продукцию.

В судостроительной программе не забыли про рыбаков

Госпрограмма «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 гг.» предусматривает ряд мер по поддержке судостроительной отрасли. В том числе постройки рыбацкого флота. Однако упор делается на суда, которые осуществляют добычу минеральных и энергетических ресурсов.

Научный флот объединят на базе ТИНРО

Научно-исследовательские суда Росрыболовства на Дальневосточном бассейне консолидируют на основе базы ТИНРО-Центра. Планируется, что это позволит повысить управляемость флотом, оптимизировать расходы и увеличить отдачу от экспедиций.

Главрыбвод сформируют до конца года

Росрыболовство планирует до ноября закончить реорганизацию бассейновых управлений. На третьем этапе в состав Главрыбвода войдут пять дальневосточных филиалов – Охотрыбвод, Приморрыбвод, Амуррыбвод, Севвострыбвод и Сахалинрыбвод.

Гостям из Поднебесной закрыли крабовый бизнес

В Приморском крае пограничники изъяли около 1,5 тонн краба без разрешительных документов. Деликатес скупался двумя китайскими предпринимателями для переправки на родину.

Госпрограмму по судостроению обновили

Правительство РФ утвердило в новой редакции государственную программу по развитию судостроения. Параметры ее финансирования привели в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и плановый период.

Минтайщики переходят на сельдь

В Охотском море освоено 829 тыс. тонн минтая (77,4% от общего допустимого улова), это на 11,6 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Специализированный промысел в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах прекращен с 1 апреля, суда переходят на лов гижигинско-камчатской сельди.

Рыболовам НАО хотят упростить доступ к путевкам

Выдача путевок на вылов лосося в Ненецком автономном округе проходит с затруднениями уже несколько лет, отмечают власти региона. Ожидается, что вопрос быстрой и удобной реализации таких разрешений в ближайшее время решит Росрыболовство.

04 апреля 2017 года

Государство должно осознать, что оно хочет от аквакультуры

Многие проблемы, возникающие при формировании правовой базы рыбоводства, связаны с отсутствием концепции его развития, отмечает зампредседателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина Щукина.

Власти хотят внедрить правило «одно требование на смену двух»

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение по использованию принципа one in – two out, когда при установлении нового требования к бизнесу отменяются два действующих.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

«БААДЕР». Легендарные машины

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

Ждать принятия подзаконных актов мы не можем

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенант Сергей КУДРЯШОВ

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Сергей КУДРЯШОВ

Стараемся предметно работать с рыбаками

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр САВЧУК

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Петр САВЧУК

На рыбных прилавках пора навести порядок

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина ЩУКИНА

Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области

Галина ЩУКИНА

Государство должно осознать, что оно хочет от аквакультуры

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел»

Сергей МАЗОХИН

Построить флот и не разориться

Все материалы

Крупным планом

В подмосковном Голицыне прошло ежегодное заседание совета Ассоциации «ГКО Росрыбхоз»

Прудовое рыбоводство ставит новые задачи

Для того чтобы рассказать бизнесу, каким образом работать с информационной системой по оформлению ВСД, управление Россельхознадзора по Приморскому краю решило проводить во Владивостоке семинары

Предпринимателей учат оформлять «ветеринарки» на уловы

Все материалы

События

Одним из самых ярких событий тематического салона «Рыба и морепродукты» на «Продэкспо-2017» стал стенд компании «Русская рыбная фактория»

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.