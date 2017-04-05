05 апреля 2017 года

Для рыбы готовят международные правила «регистрации»

На площадке ФАО разрабатывают руководящие принципы по составлению схем документации улова. Такие системы помогают не пускать на международные рынки нелегально добытую продукцию.

В штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) в Риме возобновилось специальное техническое консультативное совещание. Его участники работают над созданием Добровольных руководящих принципов по составлению схем документации улова (ДРП СДУ).

Документ готовят более 100 специалистов из стран-членов ФАО, региональных организаций по управлению рыболовством и наблюдателей от международных правительственных и неправительственных организаций. В частности, в совещании принимает участие делегация Росрыболовства. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, предстоит рассмотреть и согласовать два наиболее важных раздела проекта.

Системы документации улова применяются региональными организациями по управлению рыболовством и в рамках национальных регулирований. Эти системы помогают предотвратить проникновение на международные рынки продукции из браконьерских рыбы и морепродуктов.

Директор отдела рыбохозяйственной политики и рыбных ресурсов Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО Мануэль Баранж в приветственном слове отметил важность проводимой работы для обеспечения устойчивого развития рыбного промысла. Он также подчеркнул необходимость активизации борьбы с браконьерством.

Мероприятие проводится с 2015 г. в соответствии с решением 31-й сессии Комитета по рыболовству ФАО (КОФИ) и 15-й сессии Подкомитета КОФИ ФАО по торговле рыбой и рыбопродукцией.

Fishnews