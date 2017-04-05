Для рыбы готовят международные правила «регистрации»

05 апреля 2017 года
Научно-исследовательские суда Росрыболовства на Дальневосточном бассейне консолидируют на основе базы ТИНРО-Центра. Планируется, что это позволит повысить управляемость флотом, оптимизировать расходы и увеличить отдачу от экспедиций.
Росрыболовство планирует до ноября закончить реорганизацию бассейновых управлений. На третьем этапе в состав Главрыбвода войдут пять дальневосточных филиалов – Охотрыбвод, Приморрыбвод, Амуррыбвод, Севвострыбвод и Сахалинрыбвод.
Правительство РФ утвердило в новой редакции государственную программу по развитию судостроения. Параметры ее финансирования привели в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и плановый период.
В Охотском море освоено 829 тыс. тонн минтая (77,4% от общего допустимого улова), это на 11,6 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Специализированный промысел в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах прекращен с 1 апреля, суда переходят на лов гижигинско-камчатской сельди.
Выдача путевок на вылов лосося в Ненецком автономном округе проходит с затруднениями уже несколько лет, отмечают власти региона. Ожидается, что вопрос быстрой и удобной реализации таких разрешений в ближайшее время решит Росрыболовство.
04 апреля 2017 года
Многие проблемы, возникающие при формировании правовой базы рыбоводства, связаны с отсутствием концепции его развития, отмечает зампредседателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина Щукина.
05 апреля 2017 года
Иран и Норвегия намерены сотрудничать в области рыболовства и ветеринарии. Вопросы развития отношений обсуждались на встрече представителей профильных ведомств двух стран.
Госпрограмма «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 гг.» предусматривает ряд мер по поддержке судостроительной отрасли. В том числе постройки рыбацкого флота. Однако упор делается на суда, которые осуществляют добычу минеральных и энергетических ресурсов.
Научно-исследовательские суда Росрыболовства на Дальневосточном бассейне консолидируют на основе базы ТИНРО-Центра. Планируется, что это позволит повысить управляемость флотом, оптимизировать расходы и увеличить отдачу от экспедиций.
Росрыболовство планирует до ноября закончить реорганизацию бассейновых управлений. На третьем этапе в состав Главрыбвода войдут пять дальневосточных филиалов – Охотрыбвод, Приморрыбвод, Амуррыбвод, Севвострыбвод и Сахалинрыбвод.
В Приморском крае пограничники изъяли около 1,5 тонн краба без разрешительных документов. Деликатес скупался двумя китайскими предпринимателями для переправки на родину.
Правительство РФ утвердило в новой редакции государственную программу по развитию судостроения. Параметры ее финансирования привели в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и плановый период.
В Охотском море освоено 829 тыс. тонн минтая (77,4% от общего допустимого улова), это на 11,6 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Специализированный промысел в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах прекращен с 1 апреля, суда переходят на лов гижигинско-камчатской сельди.
Выдача путевок на вылов лосося в Ненецком автономном округе проходит с затруднениями уже несколько лет, отмечают власти региона. Ожидается, что вопрос быстрой и удобной реализации таких разрешений в ближайшее время решит Росрыболовство.
04 апреля 2017 года
Многие проблемы, возникающие при формировании правовой базы рыбоводства, связаны с отсутствием концепции его развития, отмечает зампредседателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина Щукина.
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение по использованию принципа one in – two out, когда при установлении нового требования к бизнесу отменяются два действующих.