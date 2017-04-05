05 апреля 2017 года

Претензии от КМНС подтолкнули к изменению регламента

Минсельхоз предлагает внести изменения в административный регламент, регулирующий предоставление права на вылов в рамках традиционного рыболовства.

Напомним, что административный регламент, регулирующий подготовку и принятие Росрыболовством или его теруправлениями решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование, утвержден приказом Минсельхоза от 24 декабря 2015 г. № 659.

В документ предлагается внести поправки по организации традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера, сообщает корреспондент Fishnews. В частности, в список предоставляемой заявителем информации, согласно проекту, включаются сведения о действующих членах общины, относящихся к КМНС. При этом предлагается указывать заявляемый объем добычи по видам водных биоресурсов в отношении каждого действующего общинника.

Предусматривается, что, если будут указаны члены общины, не относящиеся к КМНС, это послужит основанием для отказа в предоставлении госуслуги.

Также авторы проекта предлагают включить в список причин отсутствие квот для традиционного промысла (в отношении ВБР, для которых устанавливается общий допустимый улов); указание в заявке объемов добычи, превышающих объем квот для этого вида рыболовства (для «одуемых») и (или) объем вылова (для «неодуемых»).

Согласно проекту, решение по анадромным видам рыб территориальный орган Росрыболовства должен принять в течение 10 дней с момента принятия решения региональной комиссией, но не позже 15 мая года осуществления рыболовства.

Также предложено, как действовать, если утвержденные объемы квоты или объемы добычи (в том числе по анадромным) меньше совокупного объема, указанного в обращениях. В этом случае, по мнению авторов проекта, при принятии решения должна использоваться специальная формула: объем квот или объем добычи умножается на объем, на который претендует заявитель, произведение делится на суммарный объем запрашиваемых заявителями водных биоресурсов.

Как отмечено в пояснительной записке, проект приказа разработан для актуализации положений отдельных норм регламента, для устранения нарушений, выявленных Генпрокуратурой по результатам проверки доводов обращения общины «Калан».

В ноябре надзорное ведомство сообщило, что в деятельности Северо-Восточного теруправления Росрыболовства обнаружились несоответствия законодательству: при рассмотрении обращения «Калана» было принято решение о перерасчете запрошенных объемов. В результате вопреки установленному порядку было принято решение не об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявки, а о снижении указанных в ней объемов, заявили в Генпрокуратуре.

Также ведомство сообщало о том, что Росрыболовство приступило к устранению нарушений законодательства.

Fishnews