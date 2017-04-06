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В «рыбную» госпрограмму внесли денежные поправки

В государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса» внесены изменения. Параметры ее финансирования приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.

На заседании правительства 30 марта премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил, что госпрограммы в 2015-2016 гг. не корректировались в части бюджета «по понятным экономическим причинам».

«В этом году правило снова действует, и Правительство обязано в течение трех месяцев с начала года соотнести все государственные программы с главным финансовым документом», - подчеркнул премьер.

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса» была скорректирована постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 года № 395. Параметры ее финансирования приведены в соответствие с ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Как сообщает корреспондент Fishnews, общий объем бюджетных ассигнований программы составил 87,89 млрд рублей (в версии документа, утвержденной постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2014 г. № 1416, – 92,5 млрд рублей). На этот год теперь предусмотрено 11,048 млрд рублей, на 2018 г. – 10,02 млрд рублей, на 2019 г. – 9,71 мдрд рублей, на 2020 г. – 10,98 млрд рублей.

Новая редакция документа включает восемь подпрограмм: «Организация рыболовства», «Развитие аквакультуры», «Наука и инновации», «Охрана и контроль», «Модернизация и стимулирование», «Обеспечение реализации государственной программы», «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» и «Развитие осетрового хозяйства».

Подпрограмма «Модернизация и стимулирование» дополнена основным мероприятием «Поддержка аквакультуры и товарного осетроводства в субъектах Российской Федерации».

Кроме того, в документ включен раздел, отражающий информацию о мероприятиях госпрограммы в регионах ДФО. Также программа получила план реализации.

Постановление Правительства РФ о внесении изменений в госпрограмму смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.

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