06 апреля 2017 года

Рыбе Оренбуржья дали продохнуть

В Оренбургской области прошла акция «Глоток воздуха», в которой поучаствовали свыше 400 организаций и более 3,5 тыс. человек. Они проделали на замерзших водоемах больше 10 тыс. лунок и майн, чтобы спасти рыбу от недостатка кислорода.

Министерство лесного и охотничьего хозяйства области проводило акцию с 23 января по 20 марта. Участие в ней приняли сотрудники министерства и подведомственных ему учреждений, муниципальных образований, пользователи рыбопромысловых участков, арендаторы лесных участков и другие заинтересованные лица.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, неоднократно осуществлялись выезды на озера Белужье, Тягловое, Песчанка и Рудницкое в Оренбургском районе. В феврале усилиями ГКУ «Саракташское лесничество» в Саракташском районе на озере Кресты забуривались лунки, выпиливались майны, также была проведена искусственная аэрация с помощью мотопомпы.

Самыми активными участниками среди муниципальных образований стали: Беляевский, Грачевский, Кваркенский, Оренбургский, Светлинский, Ташлинский, Тюльганский, Шарлыкский районы, Гайский и Соль-Илецкий городские округа, город Новотроицк.

Fishnews