06 апреля 2017 года

НАО собирается вернуть рыбацкий совет

В Ненецком автономном округе предложили создать совет по рыболовству для взаимодействия рыбаков с профильным департаментом и обсуждения проектов документов. Ранее такой совещательный орган действовал в регионе, но был упразднен.

Предложение о создании регионального совета по рыболовству было озвучено на Гражданском форуме Общественной палаты НАО в Нарьян-Маре.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона, целью совещательного органа будет организация взаимодействия между сообществом рыбаков и окружным департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса. Планируется, что на общественный контроль и обсуждение будут выноситься проекты нормативно-правовых актов, регулирующие вопросы рыболовства в НАО.

«Встреча с окружными рыбаками на прошедшем Гражданском форуме и обсуждение текущих проблем продемонстрировали необходимость более активного взаимодействия с общественностью. Мы должны не только информировать рыбаков, но и обсуждать с ними актуальные проблемы, совместно прорабатывать варианты решений, активизировать обратную связь», - пояснил руководитель профильного департамента Сергей Андриянов.

В 2006 г. в Ненецком автономном округе был создан территориальный рыбохозяйственный совет НАО, в который входили представители власти и общественности. Он был упразднен в связи с изменением федерального законодательства в 2012 г.

Fishnews