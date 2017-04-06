06 апреля 2017 года

Идеи по инвестквотам оценят в правительстве

Доработанные проекты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления квот добычи на инвестиционные цели, Минсельхоз внес в правительство 31 марта.

В сопроводительном письме министр Александр Ткачев, в частности, сообщает, что на проекты получены заключения Минюста об отсутствии коррупциогенных факторов, сообщает корреспондент Fishnews.

Что распределять

Список видов водных биоресурсов, на вылов которых предполагается выделять инвестквоты, разбит на две части. Первая часть, по мнению авторов проекта, должна вступить в силу со дня официального опубликования.

В эту часть списка вошел минтай в Западно-Беринговоморской зоне, Петропавловско-Командорской подзоне, Северо- и Южно-Курильской зонах, Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской, Северо-Охотоморской, Восточно-Сахалинской подзонах. Сельдь в Северо-Охотоморской подзоне. Треска в Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах, Северо- и Южно-Курильской зонах, Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах. По Северному бассейну – треска и пикша в районах действия межправительственных соглашений с Норвегией, в Баренцевом и Норвежском морях.

Также в этой части перечня дальневосточные камбалы в Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах, Северо- и Южно-Курильской зонах, в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах; терпуги – в Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах, Южно-Курильской и Северо-Курильской зонах; командорский кальмар в Петропавловско-Командорской подзоне и Северо-Курильской зоне; макрурус в Карагинской подзоне, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах; навага в Карагинской подзоне, Южно-Курильской зоне, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах; черный палтус в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах; белокорый палтус в Карагинской, Петропавловско-Командорской, Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах. Таким образом, по мнению разработчиков, выполняется поручение президента о господдержке инвестиционных проектов различного масштаба.

Вторая часть списка – различные виды краба. Камчатский в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, синий – в Западно-Беринговоморской зоне, Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах, равношипый – в Северо-Охотоморской подзоне, стригун опилио – в Западно-Беринговоморской зоне, Северо-Охотоморской подзоне, стригун бэрди – в Камчатско-Курильской подзоне. Для Северного бассейна – камчатский краб в Баренцевом море. Блок по крабам, согласно проекту, вступит в силу с 1 января 2018 г.

В пояснительной записке отмечено, что отобраны наиболее привлекательные для потенциальных инвесторов промысловые объекты. Также разработчики обращают внимание, что на построенных судах и береговых заводах можно будет использовать и другие виды водных биоресурсов.

Под какие суда и заводы

Разработчики подчеркнули, что проект постановления по требованиям к судам и заводам устанавливает минимальный набор параметров. «Иные параметры объектов инвестиций определяются лицами, реализующими инвестиционные проекты по строительству объектов инвестиций, самостоятельно», – говорится в предложенном документе.

Проект предусматривает 15 типов судов. Для Дальневосточного бассейна это траулер-процессор длиной свыше 105 м, траулер-процессор длиной более 95 м, траулер-процессор длиной от 80 до 95 м. Помимо требований к наибольшей длине и валовой вместимости, для них оговорены параметры по оборудованию – по производству филе и (или) фарша из минтая либо тихоокеанской сельди, продуктов из отходов, морозильного. По средне- и малотоннажным судам для Дальнего Востока установлены требования к наибольшей длине и валовой вместимости.

Для Северного бассейна инвестквоты предлагается выделять под построенные траулер-процессор длиной свыше 80 м, траулер-процессор длиной более 55 м, ярусолов-процессор длиной свыше 55 м. Кроме требований к наибольшей длине и валовой вместимости, заложены параметры по наличию оборудования по выпуску филе и (или) фарша из трески и (или) пикши, по производству продуктов из отходов, морозильному оборудованию. Еще один тип – траулер-свежьевик длиной свыше 30 м, для него предусмотрена характеристика оборудования по охлаждению уловов либо продукции из трески и (или) пикши.

Что касается береговых предприятий по производству продукции из водных биоресурсов, то здесь предполагается 10 возможных типов объектов инвестиций различной мощности. Заложены параметры по оборудованию, в том числе для переработки отходов, по морозильным мощностям.

Предусмотрены требования к локализации в случае постройки судна. На объекты инвестиций должны устанавливаться оборудование и мощности, выпущенные не раньше 2016 г., оборудование должно быть новым. Для того чтобы компания могла рассчитывать на господдержку, строительство объекта инвестиций должен стартовать не ранее 1 января 2016 г. При этом под началом постройки судна понимается закладка киля, постройки берегового завода – получение разрешения на строительство.

Срок реализации инвестиционного проекта вместе с регистрацией имущественных прав не может превышать 5 лет с даты заключения договора о закреплении и предоставлении доли инвестквоты. Срок может продлеваться, но в общей сложности не более чем на год и при соблюдении одного из особых условий договора.

Инвестпроект должен быть реализован на территории РФ, завод потребуется строить в прибрежном регионе в том же бассейне, где предоставляется квота.

Предложен порядок расчета обеспечения реализации инвестиционного проекта. Это могут быть банковская гарантия или права на добычу.

В пояснительной записке говорится, что для крабов требования к инвестиционным проектам и объектам инвестиций, а также доли квот для обеспечения будут установлены дополнительно.

Как будут делиться квоты

Соответствующий проект постановления предусматривает, что Росрыболовство должно создать постоянно действующую Комиссию по отбору инвестпроектов. Предполагается, что в ее состав войдет по одному представителю от Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС, Росрыболовства в должности не ниже заместителя министра или заместителя руководителя. Возглавит орган представитель Федерального агентства по рыболовству.

Также Росрыболовство должно создать рабочую группу – в нее должно войти не менее двух представителей указанных федеральных ведомств в должности не ниже директора департамента и начальника управления или их заместителей. Группа будет заниматься проверкой поданных заявлений и других документов на соответствие требованиям. Отбирать инвестиционные проекты будет комиссия. Причем предусматривается, что в протоколах должны указываться причины отклонения инвестпроектов.

В Порядке распределения квот предусмотрены максимальные доли для различных типов инвестиций.

При постройке судна на верфи ДФО при определении лимитов планируется применять повышающий коэффициент 1,2.

В случае если запрашиваемые доли по направлению «береговая переработка» превысят 25% инвестквоты, а по направлению «судостроение» - 75%, предусматривается «аукцион на понижение». Его участниками будут признаны все лица, чьи проекты отобраны.

Закрепление долей будет осуществляться через издание приказа Федерального агентства по рыболовству.

В дальнейшем в предложенные порядки планируется внести дополнения по крабам.

Предполагается, что осуществлять контроль за исполнением инвестиционных проектов будет Министерство промышленности и торговли РФ. Оно должно будет не реже одного раза в год проводить документарные и (или) выездные исследования.

Договор о закреплении и предоставлении доли квоты будут подписывать Минпромторг, Росрыболовство и инвестор. Предусматривается, что договор будет заключаться на срок реализации инвестпроекта и на 15 лет после реализации, но не более чем на 21 год. При этом инвестор будет приобретать право на добычу после реализации инвестпроекта. Предусмотрено также требование к освоению инвестквоты и переработке полученного с ее помощью сырья на построенном судне или заводе.

Fishnews