06 апреля 2017 года

Россия и Япония отметили эффективность антибраконьерского соглашения

Представители РФ и Японии обсудили реализацию соглашения о предотвращении браконьерства и контрабанды водных биоресурсов. Участники заседания отметили, что положения документа выполняются в полном объеме и выразили готовность продолжать взаимодействие.

Напомним, российско-японское соглашение о сохранении, рациональном использовании и управлении живыми ресурсами в северо-восточной части Тихого океана и предотвращении незаконной торговли живыми ресурсами было подписано в 2012 г. и вступило в силу в декабре 2014 г. Оно, в частности, предусматривает использование сертификата, подтверждающего законность вывоза из России различных видов краба. Документ выдается экспортеру, копия и другая необходимая информация предоставляются российскими компетентными органами японским коллегам. Без сертификата крабы и крабовая продукция в Японию не допускаются.

Второй раунд заседания комиссии, созданной на основании этого соглашения, прошел в Федеральном агентстве по рыболовству. Российскую делегацию, в состав которой вошли представители ФАР, ФСБ, МВД и МИД, возглавил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, японскую (из чиновников Министерства иностранных дел, Министерства экономики и промышленности и Департамента рыболовства) - заместитель генерального директора Департамента Европы МИД Аики Тосихиро.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, стороны подтвердили важное значение соглашения для отношений двух государств, отметили, что его положения реализуются в полном объеме с момента вступления в силу. Участники встречи пришли к единому мнению: продолжать сотрудничество для беспрепятственной реализации и исполнения положений документа.

Fishnews