У инспекторов ООПТ появятся весомые «аргументы»

07 апреля 2017 года
С конца марта на водоемах России поэтапно, в зависимости от региона, начинают действовать жесткие ограничения по вылову, связанные с весенним нерестом. Готовность отделов рыбоохраны к этому периоду обсудили на видеоконференции в Росрыболовстве.
06 апреля 2017 года
Эффективность рыбоохранных мероприятий обеспечивает консолидация промышленности и власти, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
Представители РФ и Японии обсудили реализацию соглашения о предотвращении браконьерства и контрабанды водных биоресурсов. Участники заседания отметили, что положения документа выполняются в полном объеме и выразили готовность продолжать взаимодействие.
05 апреля 2017 года
На площадке ФАО разрабатывают руководящие принципы по составлению схем документации улова. Такие системы помогают не пускать на международные рынки нелегально добытую продукцию.
04 апреля 2017 года
Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства приобрело новый автомобиль «Соболь» для оперативной группы «Сарма». Летом она приступит к выполнению своей главной задачи - защите омуля от браконьеров.
31 марта 2017 года
С начала мая в Хабаровском крае готовятся приступить к полномасштабным работам по охране водных биоресурсов Амура. Первый этап – противодействие осетровому браконьерству – продлится здесь до середины июня, затем все силы будут брошены на охрану тихоокеанских лососей.
07 апреля 2017 года
До конца 2017 года инвесторы намерены ввести в строй три лососевых рыбоводных завода суммарной мощностью 50 млн особей молоди кеты в год. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы для строительства новых заводов в ближайшие годы.
С конца марта на водоемах России поэтапно, в зависимости от региона, начинают действовать жесткие ограничения по вылову, связанные с весенним нерестом. Готовность отделов рыбоохраны к этому периоду обсудили на видеоконференции в Росрыболовстве.
Проект документа, переданный Минсельхозом в правительство, предусматривает разные требования, которые будут предъявляться к локализации при строительстве судна под инвестквоты, для разных периодов.
В провинции Ляонин развернулась активная работа по сдерживанию незаконно прибывающих из-за границы рыболовецких судов (прежде всего корейских). В некоторых городах даже учреждены специальные бригады.
На площадке форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития» эксперты обсудили правовые последствия недавних изменений в отраслевом законодательстве и иные проблемы, которые затрудняют работу рыбохозяйственных предприятий.
В Находке пограничники выявили очередной нелегальный цех по переработке краба, изъято более 1,6 тонны морепродукта. Ущерб от деятельности предприятия по предварительным подсчетам превысил 1,1 млн рублей.
Азово-Черноморское и Приморское территориальные управления Росрыболовства сформировали более 110 рыбоводных участков общей площадью около 31 тыс. га. В ближайшее время ведомство подготовит аукционную документацию.
Средняя зарплата в рыбохозяйственном комплексе Приморья в 2016 г. достигла 53 тыс. рублей — на 16,5% выше, чем годом ранее. При этом по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» она составила 65,3 тыс. рублей (+15,1%).
Предварительные результаты работы по оценке ситуации с заболеваемостью рыб в хозяйствах аквакультуры Мурманской области планируется обсудить на региональной противоэпизоотической комиссии в мае.
06 апреля 2017 года
Росрыболовство объявило аукцион по продаже долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. На торги выставлены и права на заключение договоров по крабам подзоны Приморье, к югу от мыса Золотой.