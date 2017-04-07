07 апреля 2017 года

У инспекторов ООПТ появятся весомые «аргументы»

Глава Минприроды Сергей Донской принял решение об обеспечении табельным оружием инспекторского состава особо охраняемых природных территорий. Для усиления защиты заповедников и нацпарков планируется и ряд других мер.

Напомним, вопросы противодействия браконьерству рассмотрели на совещании в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ в конце марта. По итогам встречи глава ведомства Сергей Донской подписал протокол.

Министр поручил проработать возможность увеличения заработной платы инспекторскому составу (в первую очередь – госинспекторам оперативных групп). Деньги на это предполагается изыскать, повышая эффективность использования средств в рамках госзаданий, а также привлечь из внебюджетных источников.

Также Минприроды совместно с Ассоциацией директоров заповедников и национальных парков должны до 30 мая проработать вопрос о переводе инспекторов особо охраняемых природных территорий на обмундирование нового образца.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, достигнута договоренность об обеспечении инспекторов табельным оружием, оборудовании оружейных комнат.

Кроме того, согласно поручению Сергея Донского, в ООПТ будет прекращена практика одиночного патрулирования.

Министр поставил задачу обратить особое внимание на эффективность организации охраны в заповедниках «Витимский», «Поронайский», «Джугджурский», «Норский», нацпарках «Приэльбрусье», «Лазовский», «Анюйский», а также на территориях, где обитают снежный барс и сайгак.

Fishnews